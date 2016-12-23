推动人大重大事项决定工作与时俱进服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权讨论决定重大事项工作实效依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益依法决定重大事项服务襄阳跨越发展把握工作着力点依法行使决定权突出“五性”服务中心依法行权确保实效坚持“四同”依法行使重大事项决定权从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
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 第5版 楚天主人
·推动人大重大事项决定工作与时俱进
·服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权
·讨论决定重大事项工作实效
·依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益
·依法决定重大事项服务襄阳跨越发展
·把握工作着力点依法行使决定权
·突出“五性”服务中心依法行权确保实效
·坚持“四同”依法行使重大事项决定权
·从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
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5 楚天主人 2016.12.23 星期五
着力提升
讨论决定重大事项工作实效
    湖北日报讯 十堰市人大常委会党组书记、主任 王铁军

    近年来，十堰市人大及其常委会在工作中探索，在实践中完善，着力提升讨论决定重大事项工作科学化水平。选题坚持“四个围绕”。一是围绕经济社会发展作出决议决定。定期听取和审议市政府半年和年度相关计划、预算情况报告并作出决议决定。二是围绕生态环境保护作出决议决定。审议和批准了市政府设立“生态文明日”的议案，批准了中心城区山体保护规划和全面禁止燃放烟花爆竹的议案。三是围绕重大民生作出决议决定，把23万进城务工人员的生产生活服务保障作为关注重点，在市四届人大四次会议上作出《关于加强城区外来务工人员生产生活保障服务的议案》的决议。四是围绕法治建设作出决议决定，针对司法工作中的难点问题，作出了加强全市人民法院行政审判工作等相关决议。


   
　