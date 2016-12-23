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第5版 楚天主人
·推动人大重大事项决定工作与时俱进
·服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权
·讨论决定重大事项工作实效
·依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益
·依法决定重大事项服务襄阳跨越发展
·把握工作着力点依法行使决定权
·突出“五性”服务中心依法行权确保实效
·坚持“四同”依法行使重大事项决定权
·从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
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推动人大重大事项决定工作与时俱
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服务大局 议决大事积极依法行使
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讨论决定重大事项工作实效
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依法议决政府投资项目提高财政资
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依法决定重大事项服务襄阳跨越发
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把握工作着力点依法行使决定权
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突出“五性”服务中心依法行权确
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坚持“四同”依法行使重大事项决
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从程序性到实质性充分行使重大事
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楚天主人
2016.12.23 星期五
着力提升
讨论决定重大事项工作实效
湖北日报讯 十堰市人大常委会党组书记、主任 王铁军
近年来，十堰市人大及其常委会在工作中探索，在实践中完善，着力提升讨论决定重大事项工作科学化水平。选题坚持“四个围绕”。一是围绕经济社会发展作出决议决定。定期听取和审议市政府半年和年度相关计划、预算情况报告并作出决议决定。二是围绕生态环境保护作出决议决定。审议和批准了市政府设立“生态文明日”的议案，批准了中心城区山体保护规划和全面禁止燃放烟花爆竹的议案。三是围绕重大民生作出决议决定，把23万进城务工人员的生产生活服务保障作为关注重点，在市四届人大四次会议上作出《关于加强城区外来务工人员生产生活保障服务的议案》的决议。四是围绕法治建设作出决议决定，针对司法工作中的难点问题，作出了加强全市人民法院行政审判工作等相关决议。