查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 楚天主人 ·推动人大重大事项决定工作与时俱进 ·服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权 ·讨论决定重大事项工作实效 ·依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益 ·依法决定重大事项服务襄阳跨越发展 ·把握工作着力点依法行使决定权 ·突出“五性”服务中心依法行权确保实效 ·坚持“四同”依法行使重大事项决定权 ·从程序性到实质性充分行使重大事项决定权 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 推动人大重大事项决定工作与时俱 · 服务大局 议决大事积极依法行使 · 讨论决定重大事项工作实效 · 依法议决政府投资项目提高财政资 · 依法决定重大事项服务襄阳跨越发 · 把握工作着力点依法行使决定权 · 突出“五性”服务中心依法行权确 · 坚持“四同”依法行使重大事项决 · 从程序性到实质性充分行使重大事 5 楚天主人 2016.12.23 星期五 着力提升 讨论决定重大事项工作实效 湖北日报讯 十堰市人大常委会党组书记、主任 王铁军



近年来，十堰市人大及其常委会在工作中探索，在实践中完善，着力提升讨论决定重大事项工作科学化水平。选题坚持“四个围绕”。一是围绕经济社会发展作出决议决定。定期听取和审议市政府半年和年度相关计划、预算情况报告并作出决议决定。二是围绕生态环境保护作出决议决定。审议和批准了市政府设立“生态文明日”的议案，批准了中心城区山体保护规划和全面禁止燃放烟花爆竹的议案。三是围绕重大民生作出决议决定，把23万进城务工人员的生产生活服务保障作为关注重点，在市四届人大四次会议上作出《关于加强城区外来务工人员生产生活保障服务的议案》的决议。四是围绕法治建设作出决议决定，针对司法工作中的难点问题，作出了加强全市人民法院行政审判工作等相关决议。





