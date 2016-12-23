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第5版 楚天主人
·推动人大重大事项决定工作与时俱进
·服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权
·讨论决定重大事项工作实效
·依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益
·依法决定重大事项服务襄阳跨越发展
·把握工作着力点依法行使决定权
·突出“五性”服务中心依法行权确保实效
·坚持“四同”依法行使重大事项决定权
·从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
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推动人大重大事项决定工作与时俱
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服务大局 议决大事积极依法行使
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讨论决定重大事项工作实效
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依法议决政府投资项目提高财政资
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依法决定重大事项服务襄阳跨越发
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把握工作着力点依法行使决定权
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突出“五性”服务中心依法行权确
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坚持“四同”依法行使重大事项决
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从程序性到实质性充分行使重大事
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楚天主人
2016.12.23 星期五
服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权
湖北日报讯 武汉市人大常委会党组书记、常务副主任 贾耀斌
近年来，我们把讨论决定重大事项作为加强人大工作和建设的重要内容，从制度和实践两个层面积极探索。在制度建设层面，出台市人大常委会讨论决定重大事项规定，首次将讨论决定重大事项制度系统化、规范化。在工作实践层面，抓住事关全局性、根本性、长远性的重大问题，从制度上保证市委重大决策部署贯彻落实。一是作出鼓励创新宽容失败，促进全面创新改革试验的决定，明确创新改革法治途径，健全容错免责机制，激发创新改革活力；二是作出加强武汉市基本生态控制线规划实施的决定，防止城市“摊大饼”式无序发展，严格生态保护红线；三是作出加快法治政府建设的决议，推动市政府在全国率先出台权力清单、程序清单、责任清单，加快法治城市建设。