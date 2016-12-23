查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 楚天主人 ·推动人大重大事项决定工作与时俱进 ·服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权 ·讨论决定重大事项工作实效 ·依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益 ·依法决定重大事项服务襄阳跨越发展 ·把握工作着力点依法行使决定权 ·突出“五性”服务中心依法行权确保实效 ·坚持“四同”依法行使重大事项决定权 ·从程序性到实质性充分行使重大事项决定权 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 推动人大重大事项决定工作与时俱 · 服务大局 议决大事积极依法行使 · 讨论决定重大事项工作实效 · 依法议决政府投资项目提高财政资 · 依法决定重大事项服务襄阳跨越发 · 把握工作着力点依法行使决定权 · 突出“五性”服务中心依法行权确 · 坚持“四同”依法行使重大事项决 · 从程序性到实质性充分行使重大事 5 楚天主人 2016.12.23 星期五 服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权 湖北日报讯 武汉市人大常委会党组书记、常务副主任 贾耀斌



近年来，我们把讨论决定重大事项作为加强人大工作和建设的重要内容，从制度和实践两个层面积极探索。在制度建设层面，出台市人大常委会讨论决定重大事项规定，首次将讨论决定重大事项制度系统化、规范化。在工作实践层面，抓住事关全局性、根本性、长远性的重大问题，从制度上保证市委重大决策部署贯彻落实。一是作出鼓励创新宽容失败，促进全面创新改革试验的决定，明确创新改革法治途径，健全容错免责机制，激发创新改革活力；二是作出加强武汉市基本生态控制线规划实施的决定，防止城市“摊大饼”式无序发展，严格生态保护红线；三是作出加快法治政府建设的决议，推动市政府在全国率先出台权力清单、程序清单、责任清单，加快法治城市建设。





