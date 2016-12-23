推动人大重大事项决定工作与时俱进服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权讨论决定重大事项工作实效依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益依法决定重大事项服务襄阳跨越发展把握工作着力点依法行使决定权突出“五性”服务中心依法行权确保实效坚持“四同”依法行使重大事项决定权从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第5版 楚天主人
·推动人大重大事项决定工作与时俱进
·服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权
·讨论决定重大事项工作实效
·依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益
·依法决定重大事项服务襄阳跨越发展
·把握工作着力点依法行使决定权
·突出“五性”服务中心依法行权确保实效
·坚持“四同”依法行使重大事项决定权
·从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
湖北日报电子版
----  
 
5 楚天主人 2016.12.23 星期五
服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权
    湖北日报讯 武汉市人大常委会党组书记、常务副主任 贾耀斌

    近年来，我们把讨论决定重大事项作为加强人大工作和建设的重要内容，从制度和实践两个层面积极探索。在制度建设层面，出台市人大常委会讨论决定重大事项规定，首次将讨论决定重大事项制度系统化、规范化。在工作实践层面，抓住事关全局性、根本性、长远性的重大问题，从制度上保证市委重大决策部署贯彻落实。一是作出鼓励创新宽容失败，促进全面创新改革试验的决定，明确创新改革法治途径，健全容错免责机制，激发创新改革活力；二是作出加强武汉市基本生态控制线规划实施的决定，防止城市“摊大饼”式无序发展，严格生态保护红线；三是作出加快法治政府建设的决议，推动市政府在全国率先出台权力清单、程序清单、责任清单，加快法治城市建设。


   
　