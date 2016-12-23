查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 楚天主人 ·推动人大重大事项决定工作与时俱进 ·服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权 ·讨论决定重大事项工作实效 ·依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益 ·依法决定重大事项服务襄阳跨越发展 ·把握工作着力点依法行使决定权 ·突出“五性”服务中心依法行权确保实效 ·坚持“四同”依法行使重大事项决定权 ·从程序性到实质性充分行使重大事项决定权 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 推动人大重大事项决定工作与时俱 · 服务大局 议决大事积极依法行使 · 讨论决定重大事项工作实效 · 依法议决政府投资项目提高财政资 · 依法决定重大事项服务襄阳跨越发 · 把握工作着力点依法行使决定权 · 突出“五性”服务中心依法行权确 · 坚持“四同”依法行使重大事项决 · 从程序性到实质性充分行使重大事 5 楚天主人 2016.12.23 星期五 推动人大重大事项决定工作与时俱进 湖北日报讯 编者按：



昨日，全省人大讨论决定重大事项工作座谈会在汉召开。与会者在认真总结近年来人大讨论决定重大事项工作的探索与实践后提出，面对新形势新任务新要求，要围绕中心、服务大局、依法履职，更加有力有效地推进全省人大依法行使重大事项决定权，推动重大事项决定工作创新发展，为推动湖北经济社会发展作出更大贡献。现对部分与会者发言予以摘登。



省人大常委会党组书记、常务副主任 李春明



依法讨论、决定本行政区域内的重大事项，是宪法和法律赋予地方人大及其常委会的一项重要职权，是确保党的主张通过法定程序成为国家意志的重要途径，是人民依法管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务的重要形式。

全省各级人大及其常委会要深刻认识地方人大重大事项决定工作的性质地位、功能作用，按照中央和省委的要求，切实增强行使决定权的使命感和责任感，着力推动地方人大重大事项决定工作创新发展。（一）正确处理行使决定权的“四个关系”。坚持党的领导、人民当家作主和依法治国三者有机统一，是人大及其常委会有效行使重大事项决定权的根本保证和关键所在。一是正确处理党委决策权与人大决定权的关系。人大行使决定权，要以党的路线方针政策为指导。对需要通过人大法定程序决定的重大事项，应及时向党委请示汇报。党委认为有必要通过人大对有关重大事项作出决议决定的，人大及其常委会要认真贯彻；二是正确处理人大决定权与政府行政权的关系。人大及其常委会是国家权力机关，人民政府是人民代表大会的执行机关，对人大决议决定和提出的审议意见，政府要认真执行并报告贯彻落实情况；三是正确处理人大决定权与法院、检察院司法权的关系。地方人大及其常委会可就法院、检察院的重要工作以及重大问题作出决议决定，重点解决影响司法公正和制约司法能力的深层次问题。法院、检察院要依法自觉接受人大的监督并执行人大及其常委会作出的决议决定；四是要处理好人大决定权与立法权、监督权、任免权之间的关系。要把重大事项决定权与其他法定职权有效行使结合起来，使之相互促进、相得益彰。（二）科学把握行使决定权的“四项原则”。一是法定性原则。根据宪法、法律的规定确定重大事项的范围，宪法及法律法规有明确规定的，人大常委会要积极作为，切实行使好这项职权。对法规有规定但不具体，或法规没有规定的，可以按照法定职责范围积极探索，但不得与宪法和法律相抵触；二是全局性原则。要高度重视事关本行政区域的政治稳定、经济建设和社会发展全局的重大事项，高度关注对本行政区域的发展和局势变化起关键作用的事项；三是群众性原则。凡与人民群众的切身利益息息相关，人民群众反映强烈、普遍关注、迫切要求解决的问题，都应优先确定为重大事项并适时作出决议决定；四是动态性原则。对重大事项的界定必须具有灵活性、科学性和前瞻性，必须因地因时因事因势而定。（三）严格规范行使决定权的“四个环节”。一是规范提出审查程序。凡提请人大及其常委会讨论决定的重大事项，应以议案或报告的形式向人大及其常委会提出，不宜搞临时动议；二是规范调研论证程序。凡列入人大及其常委会会议讨论决定的重大事项，应当开展事前调查研究。对存在较大争议的事项，应当开展咨询论证，为准确科学决策提供可靠依据；三是规范审议表决程序。有关方面提请人大讨论决定重大事项，应当同时提供基本情况、必要性可行性说明、政策法律法规依据和解决方案等。有关国家机关负责人应当向会议作出说明、听取意见、回答询问。人大及其常委会会议要认真审议议案，及时交付表决或交相关方面办理；四是规范公布实施程序。决议决定作出后，应及时向社会公布，交付“一府两院”执行或办理。社会关注度高的重大事项、重大决策，应当公开相关信息、及时进行解释说明。（四）着力强化决议决定有效执行的“四项措施”。一要加大实施和宣传力度。对人大及其常委会作出的决议决定，常委会办事机构要及时交“一府两院”办理。要加大对人大决议决定的宣传，扩大知晓度、公开度；二是加大监督检查力度。建立人大议决事项贯彻实施的督查机制，必要时开展专项检查或调研，保证决议决定得到正确执行；三是加大跟踪问效工作力度。必要时，可对决议决定执行情况实行满意度测评；四是加大追责问责力度。要通过听取审议工作报告、询问和质询、特定问题调查等法定程序和刚性手段加强监督、督促落实、强化问责。对违法违规决策造成重大损失、严重负面影响的，必须严格依法进行责任追究。





