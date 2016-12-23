查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 以决胜决心打赢三大决战 ·图文：荆门市屈家岭管理区国税分局干部在辖区企业了解生产经营状况 ·6家企业为何扎堆一个贫困村 ·图文：产业扶贫成效显 ·“强强”进村之后 ·变与不变 ·多项政策鼓励寒门子女接受技工教育 ·孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮重建 ·省总工会扶贫因地制宜因户施策 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 图文：荆门市屈家岭管理区国税分 · 6家企业为何扎堆一个贫困村 · 图文：产业扶贫成效显 · “强强”进村之后 · 变与不变 · 多项政策鼓励寒门子女接受技工教 · 孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮 · 省总工会扶贫因地制宜因户施策 4 以决胜决心打赢三大决战 2016.12.23 星期五 图文：荆门市屈家岭管理区国税分局干部在辖区企业了解生产经营状况 湖北日报讯 昨日，荆门市屈家岭管理区国税分局干部在辖区企业了解生产经营状况。今年洪灾，该区46家企业受灾严重，国税局22名干部到企业、进车间，帮助解决复工生产、融资等难题，及时为企业减免税款4409万元。

（记者 张鸿 视界网 赵杰 摄）





