图文：荆门市屈家岭管理区国税分局干部在辖区企业了解生产经营状况6家企业为何扎堆一个贫困村图文：产业扶贫成效显“强强”进村之后变与不变多项政策鼓励寒门子女接受技工教育孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮重建省总工会扶贫因地制宜因户施策
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 第4版 以决胜决心打赢三大决战
·图文：荆门市屈家岭管理区国税分局干部在辖区企业了解生产经营状况
·6家企业为何扎堆一个贫困村
·图文：产业扶贫成效显
·“强强”进村之后
·变与不变
·多项政策鼓励寒门子女接受技工教育
·孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮重建
·省总工会扶贫因地制宜因户施策
湖北日报电子版
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4 以决胜决心打赢三大决战 2016.12.23 星期五
图文：荆门市屈家岭管理区国税分局干部在辖区企业了解生产经营状况
    湖北日报讯 昨日，荆门市屈家岭管理区国税分局干部在辖区企业了解生产经营状况。今年洪灾，该区46家企业受灾严重，国税局22名干部到企业、进车间，帮助解决复工生产、融资等难题，及时为企业减免税款4409万元。
（记者 张鸿 视界网 赵杰 摄）


   
　