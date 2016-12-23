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第4版 以决胜决心打赢三大决战
·图文：荆门市屈家岭管理区国税分局干部在辖区企业了解生产经营状况
·6家企业为何扎堆一个贫困村
·图文：产业扶贫成效显
·“强强”进村之后
·变与不变
·多项政策鼓励寒门子女接受技工教育
·孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮重建
·省总工会扶贫因地制宜因户施策
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图文：荆门市屈家岭管理区国税分
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6家企业为何扎堆一个贫困村
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图文：产业扶贫成效显
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“强强”进村之后
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变与不变
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多项政策鼓励寒门子女接受技工教
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孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮
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省总工会扶贫因地制宜因户施策
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以决胜决心打赢三大决战
2016.12.23 星期五
图文：荆门市屈家岭管理区国税分局干部在辖区企业了解生产经营状况
湖北日报讯 昨日，荆门市屈家岭管理区国税分局干部在辖区企业了解生产经营状况。今年洪灾，该区46家企业受灾严重，国税局22名干部到企业、进车间，帮助解决复工生产、融资等难题，及时为企业减免税款4409万元。
（记者 张鸿 视界网 赵杰 摄）