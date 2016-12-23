图文：荆门市屈家岭管理区国税分局干部在辖区企业了解生产经营状况6家企业为何扎堆一个贫困村图文：产业扶贫成效显“强强”进村之后变与不变多项政策鼓励寒门子女接受技工教育孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮重建省总工会扶贫因地制宜因户施策
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 第4版 以决胜决心打赢三大决战
·图文：荆门市屈家岭管理区国税分局干部在辖区企业了解生产经营状况
·6家企业为何扎堆一个贫困村
·图文：产业扶贫成效显
·“强强”进村之后
·变与不变
·多项政策鼓励寒门子女接受技工教育
·孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮重建
·省总工会扶贫因地制宜因户施策
湖北日报电子版
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4 以决胜决心打赢三大决战 2016.12.23 星期五
帮种牡丹开店铺 光伏发电加养羊
省总工会扶贫因地制宜因户施策
    湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员谢文哲）“咱们村今年一年的变化，抵得上过去10年啊！工作组的到来，是我们庆贺寺村最值得庆贺的事。”昨日，提及省总工会驻村工作组精准扶贫成效，松滋市刘家场镇庆贺寺村支书马清艳这样感慨。
    庆贺寺村是松滋典型的空壳村，人多地少，没有主导产业，大量村民外出打工。沿着新修通的水泥路走向三眼泉、拐子岩石等景观点时，马清艳告诉记者，去年以来省总工会筹资200余万元，实施公路硬化、水库清淤、公共绿化等基础设施建设，让美丽乡村显露雏形。再过两年，村里旅游火起来，贫困户可实现家门口打工致富。
    村头，20多户贫困户忙碌田间，100亩油用牡丹基地映入眼帘。“油用牡丹被誉为‘铁杆庄稼’、‘懒汉庄稼’，耐寒、耐旱、耐贫瘠，少有病虫害，经济价值高，配以赏花游、花蕊茶加工等产业链，收益更为可观。”工作组组长章希介绍，今年省总工会投资兴建村里的果树基地时，了解到油用牡丹非常适合地处丘陵地带的庆贺寺村种植，随即多方联络，邀请油用牡丹龙头企业与村里签订种植协议，省总工会投资25万元支持产业发展，最终实现贫困户务工收入和效益分红双丰收。
    除壮大村集体经济外，工作组按照一户一策、综合施策的原则确定帮扶方案，使有劳动能力的贫困户每户有1至2个增收项目。村民彭治国妻子得大病，本人又因病不能从事重体力劳动，女儿还在读大学，工作组通过医疗救助、金秋助学等多种途径，为他家争取帮扶金近万元；村民胡中清下肢残疾，有理发手艺，工作组出资3000元，帮他在家里开办惠民理发店；贫困户胡中双的妻子、女儿均患有精神疾病，不能外出打工，工作组帮他家盖了羊圈，送去8只羊羔，产下2头小羊……此外，对无劳力、无资源、无稳定收入来源的贫困户，工作组将其纳入光伏发电项目，将每年收益的60%补贴给他们。最近，庆贺寺村被确定为松滋市唯一的鄂西圈绿色幸福村示范村。


   
　