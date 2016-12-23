查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 以决胜决心打赢三大决战 ·图文：荆门市屈家岭管理区国税分局干部在辖区企业了解生产经营状况 ·6家企业为何扎堆一个贫困村 ·图文：产业扶贫成效显 ·“强强”进村之后 ·变与不变 ·多项政策鼓励寒门子女接受技工教育 ·孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮重建 ·省总工会扶贫因地制宜因户施策 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 图文：荆门市屈家岭管理区国税分 · 6家企业为何扎堆一个贫困村 · 图文：产业扶贫成效显 · “强强”进村之后 · 变与不变 · 多项政策鼓励寒门子女接受技工教 · 孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮 · 省总工会扶贫因地制宜因户施策 4 以决胜决心打赢三大决战 2016.12.23 星期五 帮种牡丹开店铺 光伏发电加养羊 省总工会扶贫因地制宜因户施策 湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员谢文哲）“咱们村今年一年的变化，抵得上过去10年啊！工作组的到来，是我们庆贺寺村最值得庆贺的事。”昨日，提及省总工会驻村工作组精准扶贫成效，松滋市刘家场镇庆贺寺村支书马清艳这样感慨。

庆贺寺村是松滋典型的空壳村，人多地少，没有主导产业，大量村民外出打工。沿着新修通的水泥路走向三眼泉、拐子岩石等景观点时，马清艳告诉记者，去年以来省总工会筹资200余万元，实施公路硬化、水库清淤、公共绿化等基础设施建设，让美丽乡村显露雏形。再过两年，村里旅游火起来，贫困户可实现家门口打工致富。

村头，20多户贫困户忙碌田间，100亩油用牡丹基地映入眼帘。“油用牡丹被誉为‘铁杆庄稼’、‘懒汉庄稼’，耐寒、耐旱、耐贫瘠，少有病虫害，经济价值高，配以赏花游、花蕊茶加工等产业链，收益更为可观。”工作组组长章希介绍，今年省总工会投资兴建村里的果树基地时，了解到油用牡丹非常适合地处丘陵地带的庆贺寺村种植，随即多方联络，邀请油用牡丹龙头企业与村里签订种植协议，省总工会投资25万元支持产业发展，最终实现贫困户务工收入和效益分红双丰收。

除壮大村集体经济外，工作组按照一户一策、综合施策的原则确定帮扶方案，使有劳动能力的贫困户每户有1至2个增收项目。村民彭治国妻子得大病，本人又因病不能从事重体力劳动，女儿还在读大学，工作组通过医疗救助、金秋助学等多种途径，为他家争取帮扶金近万元；村民胡中清下肢残疾，有理发手艺，工作组出资3000元，帮他在家里开办惠民理发店；贫困户胡中双的妻子、女儿均患有精神疾病，不能外出打工，工作组帮他家盖了羊圈，送去8只羊羔，产下2头小羊……此外，对无劳力、无资源、无稳定收入来源的贫困户，工作组将其纳入光伏发电项目，将每年收益的60%补贴给他们。最近，庆贺寺村被确定为松滋市唯一的鄂西圈绿色幸福村示范村。





