图文：荆门市屈家岭管理区国税分局干部在辖区企业了解生产经营状况6家企业为何扎堆一个贫困村图文：产业扶贫成效显“强强”进村之后变与不变多项政策鼓励寒门子女接受技工教育孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮重建省总工会扶贫因地制宜因户施策
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 第4版 以决胜决心打赢三大决战
·图文：荆门市屈家岭管理区国税分局干部在辖区企业了解生产经营状况
·6家企业为何扎堆一个贫困村
·图文：产业扶贫成效显
·“强强”进村之后
·变与不变
·多项政策鼓励寒门子女接受技工教育
·孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮重建
·省总工会扶贫因地制宜因户施策
湖北日报电子版
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4 以决胜决心打赢三大决战 2016.12.23 星期五
孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮重建
    湖北日报讯 （记者梁晓莹、李彦睿、张真真）截至目前，孝感市、恩施州、随州市因灾倒损房屋已修缮重建完毕，重建倒塌农房分别涉及2401户、1768户、845户，修缮损坏房屋分别涉及11035户、6088户、1025户。
    遭遇特大洪涝灾害后，孝感市将灾后恢复重建作为全市经济社会发展最大的民生工程推进：建立市“四大家”领导分片包保制度，选派106个市直单位组成抗灾保发展工作队，覆盖全市106个连片重灾村；科学规划，将倒房恢复重建与新农村建设、乡村清洁工程、扶贫开发、防灾避险等工作相结合，并整合捆绑民政救灾、社会捐助、扶贫搬迁等各项资金；严把建房选址关、施工质量关、检查验收关，将灾区倒房建成群众满意的“放心工程”，确保受灾群众春节前安全入住。
    恩施州明确因灾倒房恢复重建工作以县市为主体，乡镇具体实施，州、县、乡、村联动发力，整合资金近8000万元，集中用于灾后恢复重建。各级公共资源交易中心按照急事急办、特事特办的原则，开辟“绿色通道”，简化纳入扶贫搬迁的因灾倒房户集中安置项目的招投标程序，加快了工程建设进度。
    随州市从市级财政预算中拨付7220万元，同时争取各级补助资金共6456万元，全力保障灾后重建，市政府一周一通报，推进落实。重建过程中，该市坚持科学规划，合理选址，集中联建部分房屋，供受灾倒房分散供养五保户居住，有条件的地方安装了自来水，配齐卫生室、公厕等设施。


   
　