查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 以决胜决心打赢三大决战 ·图文：荆门市屈家岭管理区国税分局干部在辖区企业了解生产经营状况 ·6家企业为何扎堆一个贫困村 ·图文：产业扶贫成效显 ·“强强”进村之后 ·变与不变 ·多项政策鼓励寒门子女接受技工教育 ·孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮重建 ·省总工会扶贫因地制宜因户施策 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 图文：荆门市屈家岭管理区国税分 · 6家企业为何扎堆一个贫困村 · 图文：产业扶贫成效显 · “强强”进村之后 · 变与不变 · 多项政策鼓励寒门子女接受技工教 · 孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮 · 省总工会扶贫因地制宜因户施策 4 以决胜决心打赢三大决战 2016.12.23 星期五 孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮重建 湖北日报讯 （记者梁晓莹、李彦睿、张真真）截至目前，孝感市、恩施州、随州市因灾倒损房屋已修缮重建完毕，重建倒塌农房分别涉及2401户、1768户、845户，修缮损坏房屋分别涉及11035户、6088户、1025户。

遭遇特大洪涝灾害后，孝感市将灾后恢复重建作为全市经济社会发展最大的民生工程推进：建立市“四大家”领导分片包保制度，选派106个市直单位组成抗灾保发展工作队，覆盖全市106个连片重灾村；科学规划，将倒房恢复重建与新农村建设、乡村清洁工程、扶贫开发、防灾避险等工作相结合，并整合捆绑民政救灾、社会捐助、扶贫搬迁等各项资金；严把建房选址关、施工质量关、检查验收关，将灾区倒房建成群众满意的“放心工程”，确保受灾群众春节前安全入住。

恩施州明确因灾倒房恢复重建工作以县市为主体，乡镇具体实施，州、县、乡、村联动发力，整合资金近8000万元，集中用于灾后恢复重建。各级公共资源交易中心按照急事急办、特事特办的原则，开辟“绿色通道”，简化纳入扶贫搬迁的因灾倒房户集中安置项目的招投标程序，加快了工程建设进度。

随州市从市级财政预算中拨付7220万元，同时争取各级补助资金共6456万元，全力保障灾后重建，市政府一周一通报，推进落实。重建过程中，该市坚持科学规划，合理选址，集中联建部分房屋，供受灾倒房分散供养五保户居住，有条件的地方安装了自来水，配齐卫生室、公厕等设施。





