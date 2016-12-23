查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 以决胜决心打赢三大决战 ·图文：荆门市屈家岭管理区国税分局干部在辖区企业了解生产经营状况 ·6家企业为何扎堆一个贫困村 ·图文：产业扶贫成效显 ·“强强”进村之后 ·变与不变 ·多项政策鼓励寒门子女接受技工教育 ·孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮重建 ·省总工会扶贫因地制宜因户施策 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 图文：荆门市屈家岭管理区国税分 · 6家企业为何扎堆一个贫困村 · 图文：产业扶贫成效显 · “强强”进村之后 · 变与不变 · 多项政策鼓励寒门子女接受技工教 · 孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮 · 省总工会扶贫因地制宜因户施策 4 以决胜决心打赢三大决战 2016.12.23 星期五 多项政策鼓励寒门子女接受技工教育 我省近7万人次受益 湖北日报讯 （记者陈会君、通讯员范栋）昨从省人社厅获悉，国家和我省出台多项政策鼓励建档立卡贫困家庭子女接受技工教育获取一技之长，据不完全统计，今年全省有近7万人次享受到这些政策福利。

落实国家有关政策，全省技工院校中，农村户籍含县镇、民族地区、涉农专业学生、城市困难学生（不超过在校生10%）实现全免学费；对连片特困地区农村户口（含县镇）、涉农专业、城市家庭困难学生享受助学金（标准是2000元）（三年制享受两年，两年制享受一年，一年制享受一个学期）。今年春季学期我省助学金受助人数为14899人次，免学费受助人数51965人次。农村建档立卡贫困家庭子女接受技工教育，按每生每年3000元左右的标准给予补助。今年我省911人享受该补助。

在十堰市高级技校，还有中国社会福利基金会授渔基金的公益项目“授渔计划”。该计划对符合资助条件的适龄孤儿、贫困生和学困生，实施5年帮扶。学生前两年在校完成中专基础课程，除享受国家有关助学政策外，授渔基金每年为学生提供3000元的生活补贴。第三年学生到项目企业实习工作并免费完成北京师范大学网络教育工商管理大专课程的学习。十堰市高级技校今夏被确定为“授渔计划”项目学校。目前，该校已招收“授渔计划”学生200人。





