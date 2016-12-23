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 第4版 以决胜决心打赢三大决战
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·省总工会扶贫因地制宜因户施策
湖北日报电子版
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4 以决胜决心打赢三大决战 2016.12.23 星期五
变与不变
——兴山县黄家河村回访
    湖北日报讯 记者 刘长松

    63岁的李国英最近忙得很，每天不停地往返于新家和老屋之间，把锅碗瓢盆往新家里搬。三四里的山路并不好走，但她脚步轻快。“老伴走了20多年了。今年儿子媳妇孙娃子都要回家过年。”她脸上掩不住的喜悦。
    新家在黄家河边一片难得的平地上，一间堂屋两间房，带厨房洗手间，50平方米。邻居都是相仿的贫困户，共有22户，组成了一个占地十几亩的小社区。错落有致的房舍，鹅黄外墙、红色屋瓦、木头檐子，家家门口挂上了红灯笼，山间的新年似乎提前到了。
    黄家河是兴山县峡口镇大山中的一个贫困村。去年10月，记者曾在该村蹲点采访，撰写了《山村脱贫 急唤年轻人》的报道（见本报去年10月21日）。本月中旬，记者回访该村，正好见到李国英忙碌一幕。
    沿着干涸的黄家河继续往上走，记者想去见见去年拜访过的文婆婆。进入到一处四面绝壁的谷底，山腰传来机器的轰鸣声。同行的扶贫队员罗荣华介绍，正在修路呢。
    坡陡弯急路窄，巨石树木悬空。说是走，其实是猫着腰小心地往上挪步。艺高胆大的修路师傅，竟然开着装载混凝土的卡车，在一个稍大的转弯处调头后，加大油门倒上去。领头的赵良军师傅讲，最陡的地方，坡度达到二十七八度，水泥砂浆摊铺上去，都有点挂不住。
    小心地穿过筑路工地，眼前一条崭新的水泥路在山间蜿蜒开来。迎面走来一个身材瘦小的老人，正是文婆婆。老人家已记不起去年的事了，但精神明显比去年好些。问她的大儿子舒德久去哪了，她说到镇上打工挣钱去了。
    沿着新修的水泥路，我们很容易地就走到了去年到访过的几户人家，但基本都关门闭户，问邻居，或说是上山种地去了，或说是外出打工了。走完黄家河的右山坡，又转回来上左山坡，直到日落而归。
    望山跑死马。山里最需要的就是路。去今两年，黄家河修了8公里水泥路。在平原地区，这也许算不上什么，但在悬崖绝壁间，每一米的掘进，都是大工程。
    去年从黄家河谷底到文婆婆家，花了两个多小时，今年半小时。84岁的老人家，也走出了家门，在平坦的水泥路边来回走动，晒太阳，捡干柴。
    去年走完黄家河的两边山坡，花了整整两天，今年大半天轻松走完。
    和李国英一样，入住搬迁扶贫小区的贫困户，将开启新的生活。这个小区耗资380多万元，今年6月动工，花了半年建成。
    记者与在小区走动的一组村民吴友林搭话，问他怎么看村里的变化。吴友林说：“长年在外打工，很少回家，但今年这个小区能建起来，确实让人眼前一亮，也感觉有人气些了。”
    路在变，房子在变，人们的精神状态在变。即将实施的河道整治、土地整理项目，将给这个偏远的山村带来更大变化。但也有不变的，村委会依然蜗居在一栋小楼的二楼。村支书黄明波说，也有改造一下村委会的计划，但先改造贫困户的房子吧。
    记者问土生土长的网格员李红，这一年是否有年轻人回乡创业建设家乡呢？李红说，我们还在继续呼唤。


   
　