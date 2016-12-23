查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 以决胜决心打赢三大决战 ·图文：荆门市屈家岭管理区国税分局干部在辖区企业了解生产经营状况 ·6家企业为何扎堆一个贫困村 ·图文：产业扶贫成效显 ·“强强”进村之后 ·变与不变 ·多项政策鼓励寒门子女接受技工教育 ·孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮重建 ·省总工会扶贫因地制宜因户施策 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 图文：荆门市屈家岭管理区国税分 · 6家企业为何扎堆一个贫困村 · 图文：产业扶贫成效显 · “强强”进村之后 · 变与不变 · 多项政策鼓励寒门子女接受技工教 · 孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮 · 省总工会扶贫因地制宜因户施策 4 以决胜决心打赢三大决战 2016.12.23 星期五 “强强”进村之后 湖北日报讯 记者 汪彤 通讯员 章辉 邹方廷

隆冬时节，荆门市掇刀区麻城镇雷集村农业产业园千亩稻鳖虾综合种养基地，39岁的贫困户付金山正和其他村民一起开沟、清渠，忙得热火朝天。这个产业园是引进荆门市强强农业发展有限公司兴建的。

雷集村是传统农业村，也是市级贫困村，村民以种植水稻为主，现有贫困户63户，贫困人口219人。去年8月，荆门市城乡规划局和掇刀区商务局组成扶贫工作组进村后，帮村里引进了龙头企业强强公司，投资8000万元发展生态循环农业。

工作组帮村里成立稻鳖虾养殖专业合作社，引导村民流转土地5000亩，并帮助43户贫困户办理扶贫小额贷款，以资金入股强强公司。村集体、合作社和公司签订三方协议，贫困户可优先到公司务工，合作社每年将拿出15万元分红，每户每年保底不少于3000元。

付金山透露，其父常年患病，10亩田是家中唯一经济来源。过去，算上打零工，年收入不到1万元。如今，他工资加土地流转费、年底分红，年收入在5万元左右。目前，产业园已吸纳15户有劳动能力的贫困户固定就业。

对于另20户有一定发展能力和脱贫计划的贫困户，工作组同样帮他们申办扶贫小额贷款，实施畜禽养殖、蔬果种植、农家乐等脱贫项目，并提供技术支持和产销平台。

不仅要扶户，还要扶村。工作组组长缪群飞介绍，他们已帮助村集体筹资37.5万元，筹建50千瓦光伏发电项目。该项目10月已并网发电，每年可为村集体创收6万元。

看着贫困户在工作组帮助下增收，其他村民也觉得日子有了盼头。村支书张茂林介绍，最近他已接到好几个外出务工村民的电话，希望返乡创业。





