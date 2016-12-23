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第4版 以决胜决心打赢三大决战
·图文：荆门市屈家岭管理区国税分局干部在辖区企业了解生产经营状况
·6家企业为何扎堆一个贫困村
·图文：产业扶贫成效显
·“强强”进村之后
·变与不变
·多项政策鼓励寒门子女接受技工教育
·孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮重建
·省总工会扶贫因地制宜因户施策
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图文：荆门市屈家岭管理区国税分
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6家企业为何扎堆一个贫困村
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图文：产业扶贫成效显
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“强强”进村之后
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变与不变
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多项政策鼓励寒门子女接受技工教
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孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮
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省总工会扶贫因地制宜因户施策
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以决胜决心打赢三大决战
2016.12.23 星期五
“强强”进村之后
湖北日报讯 记者 汪彤 通讯员 章辉 邹方廷
隆冬时节，荆门市掇刀区麻城镇雷集村农业产业园千亩稻鳖虾综合种养基地，39岁的贫困户付金山正和其他村民一起开沟、清渠，忙得热火朝天。这个产业园是引进荆门市强强农业发展有限公司兴建的。
雷集村是传统农业村，也是市级贫困村，村民以种植水稻为主，现有贫困户63户，贫困人口219人。去年8月，荆门市城乡规划局和掇刀区商务局组成扶贫工作组进村后，帮村里引进了龙头企业强强公司，投资8000万元发展生态循环农业。
工作组帮村里成立稻鳖虾养殖专业合作社，引导村民流转土地5000亩，并帮助43户贫困户办理扶贫小额贷款，以资金入股强强公司。村集体、合作社和公司签订三方协议，贫困户可优先到公司务工，合作社每年将拿出15万元分红，每户每年保底不少于3000元。
付金山透露，其父常年患病，10亩田是家中唯一经济来源。过去，算上打零工，年收入不到1万元。如今，他工资加土地流转费、年底分红，年收入在5万元左右。目前，产业园已吸纳15户有劳动能力的贫困户固定就业。
对于另20户有一定发展能力和脱贫计划的贫困户，工作组同样帮他们申办扶贫小额贷款，实施畜禽养殖、蔬果种植、农家乐等脱贫项目，并提供技术支持和产销平台。
不仅要扶户，还要扶村。工作组组长缪群飞介绍，他们已帮助村集体筹资37.5万元，筹建50千瓦光伏发电项目。该项目10月已并网发电，每年可为村集体创收6万元。
看着贫困户在工作组帮助下增收，其他村民也觉得日子有了盼头。村支书张茂林介绍，最近他已接到好几个外出务工村民的电话，希望返乡创业。