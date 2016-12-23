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第4版 以决胜决心打赢三大决战
·图文：荆门市屈家岭管理区国税分局干部在辖区企业了解生产经营状况
·6家企业为何扎堆一个贫困村
·图文：产业扶贫成效显
·“强强”进村之后
·变与不变
·多项政策鼓励寒门子女接受技工教育
·孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮重建
·省总工会扶贫因地制宜因户施策
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图文：荆门市屈家岭管理区国税分
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6家企业为何扎堆一个贫困村
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图文：产业扶贫成效显
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“强强”进村之后
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变与不变
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多项政策鼓励寒门子女接受技工教
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孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮
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省总工会扶贫因地制宜因户施策
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以决胜决心打赢三大决战
2016.12.23 星期五
图文：产业扶贫成效显
湖北日报讯 9日，孝感市朱湖农场四叉生产队的农工杨先安正在清理太阳能发电板。这个投资45万元的产业扶贫项目已开始并网发电，每年可为村里增加7万元的收入。杨先安作为贫困户，每月还有800元的看护费收入。
截至目前，省农垦局今年已拨付扶贫资金2000多万元，用于对贫困农场、建档立卡贫困村、贫困户开展产业扶贫。
（视界网 焉潮 摄）