图文：荆门市屈家岭管理区国税分局干部在辖区企业了解生产经营状况6家企业为何扎堆一个贫困村图文：产业扶贫成效显“强强”进村之后变与不变多项政策鼓励寒门子女接受技工教育孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮重建省总工会扶贫因地制宜因户施策
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 第4版 以决胜决心打赢三大决战
·图文：荆门市屈家岭管理区国税分局干部在辖区企业了解生产经营状况
·6家企业为何扎堆一个贫困村
·图文：产业扶贫成效显
·“强强”进村之后
·变与不变
·多项政策鼓励寒门子女接受技工教育
·孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮重建
·省总工会扶贫因地制宜因户施策
湖北日报电子版
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4 以决胜决心打赢三大决战 2016.12.23 星期五
图文：产业扶贫成效显
    湖北日报讯 9日，孝感市朱湖农场四叉生产队的农工杨先安正在清理太阳能发电板。这个投资45万元的产业扶贫项目已开始并网发电，每年可为村里增加7万元的收入。杨先安作为贫困户，每月还有800元的看护费收入。
    截至目前，省农垦局今年已拨付扶贫资金2000多万元，用于对贫困农场、建档立卡贫困村、贫困户开展产业扶贫。
    （视界网 焉潮 摄）


   
　