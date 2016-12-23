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 第4版 以决胜决心打赢三大决战
·图文：荆门市屈家岭管理区国税分局干部在辖区企业了解生产经营状况
·6家企业为何扎堆一个贫困村
·图文：产业扶贫成效显
·“强强”进村之后
·变与不变
·多项政策鼓励寒门子女接受技工教育
·孝感恩施随州因灾倒损房完成修缮重建
·省总工会扶贫因地制宜因户施策
湖北日报电子版
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4 以决胜决心打赢三大决战 2016.12.23 星期五
穷山恶水？青山秀水！
6家企业为何扎堆一个贫困村
    湖北日报讯 记者 张真真 通讯员 李明清 彭晓华

    “你看，这大棚不光能种菜，棚顶的太阳能板还能发电。”20日，广水市长岭镇泉水村弘毅物联网公司农光互补基地，贫困户杨诗付和工友们一起在大棚上安装光伏太阳能板，每天收入100多元。
    距该基地不远，一塘堰上已搭架装好一排排太阳能板，“水上光伏发电，水下水产养殖。”弘毅公司负责人介绍，泉水村及周边区域全年日照时间约2100小时，为我省一级可利用区，他们已流转土地、塘堰300多亩，解决30多户贫困户就业。
    泉水村地处徐家河水库库区，是广水51个贫困村之一，建档立卡贫困户101户291人。去年9月，该市政府办、财政局、广水卷烟厂组成的精准扶贫工作队进驻泉水村，调查走访发现，这里地处山区、库区，阳光好、山清、水秀，适合因地制宜产业扶贫。
    驻村工作队与多家企业接触后，企业均认可这里的自然条件，但都对其交通状况不满意。很快，工作队争取项目资金，对该村通往346国道的2公里路段进行了硬化刷黑。
    交通瓶颈打通，企业纷至沓来。去年11月，紫昇公司入驻该村，流转400多亩闲置山场，建设蓝莓种植基地，带动11户贫困户务工脱贫，“这里山场土质疏松，有机质丰富，水源充足，适合蓝莓生长。”
    随后，大自然公司看中这里水质优良，前来流转土地300亩，建设稻虾连作基地；进财公司流转500亩土地建农业观光园，承包300亩水面养野生菱角、甲鱼；金悦公司发展红薯种植100亩；在淘宝多肉植物销售排名第一的传崎公司，建设100亩多肉植物种植基地。“目前，这些企业已吸纳村里100多贫困人口就业，贫困户不仅领工资、得流转租金增收脱贫，还能学技术长远致富。”泉水村第一书记杨作淮说，6家企业流转了全村80%以上的农田，村集体收入从原来的负债65万元到今年可获承包费等收入20多万元。

    记者手记
    打通产业扶贫的“断头路”

    张真真

    “穷山恶水”一度是贫困地区的代名词。其实，不少贫困地区处于山区、库区，往往是“青山秀水”，生态条件优越，对许多新兴企业颇具吸引力。
    这一吸引力，正是引进企业、产业扶贫的机遇。
    然而，贫困地区交通状况差、产业基础薄、市场意识弱、生产技能低等劣势，让不少企业望而却步。
    从“穷山恶水”到“青山秀水”，其核心在于打通产业扶贫的“断头路”，补齐短板。
    对企业而言，政府需创造良好的基础设施条件，根据当地特色做好产业发展规划，引导符合条件的企业进入，实现优质生产要素与当地优势资源的无缝对接。泉水村交通瓶颈打通后企业纷纷涌入，凭借光照条件好引进光伏企业，就是成功的例证。
    对贫困户来说，产业扶贫需从市场、技术、资金等方面帮扶，跟着企业边干边学，以融入全产业链，尽可能降低市场风险与自然风险。
    如此，贫困户与企业通过产业链接良性互动，才能长久双赢。


 
　