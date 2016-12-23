查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 深入学习贯彻六中全会精神 ·我省推出一批精品课程请您“点单” ·图文：赴任，一条微信别故人 ·愿“静悄悄”不再是新闻 ·把牢“只减不增”总阀门进一步优化执政资源配置 ·领导干部应强化自我约束 ·踩着创新的脚步起舞 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 我省推出一批精品课程请您“点单 · 图文：赴任，一条微信别故人 · 愿“静悄悄”不再是新闻 · 把牢“只减不增”总阀门进一步优 · 领导干部应强化自我约束 · 踩着创新的脚步起舞 3 深入学习贯彻六中全会精神 2016.12.23 星期五 领导干部应强化自我约束 湖北日报讯 党内监督条例规定：“党的领导干部应当强化自我约束，经常对照党章检查自己的言行，自觉遵守党内政治生活准则、廉洁自律准则，加强党性修养，陶冶道德情操，永葆共产党人政治本色。”这对新形势下党的领导干部强化自我约束提出了明确要求、作出了基本规范，体现了自律和他律的辩证统一。具体从以下几个方面理解把握。

我们党需要自我净化、自我革新，党的领导干部同样需要自我完善、自我提高，应以更高的标准严格要求自己，为广大党员群众当好旗帜和标杆。

全面从严治党，要从党的各级领导干部严起。严以修身、严以用权、严以律己，是领导干部最基本的政治品格。党章明确规定了党的领导干部的6项基本条件，其中就要求领导干部正确行使人民赋予的权力，自觉地接受党和群众的批评和监督，讲党性、重品行、做表率。

党的领导干部强化自我约束，就是要不断改造提高自己，常扫心灵灰尘，常清思想垃圾，随时准备坚持真理、修正错误。

（摘自《中国纪检监察报》）





