我省推出一批精品课程请您“点单”图文：赴任，一条微信别故人愿“静悄悄”不再是新闻把牢“只减不增”总阀门进一步优化执政资源配置领导干部应强化自我约束踩着创新的脚步起舞
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 第3版 深入学习贯彻六中全会精神
·我省推出一批精品课程请您“点单”
·图文：赴任，一条微信别故人
·愿“静悄悄”不再是新闻
·把牢“只减不增”总阀门进一步优化执政资源配置
·领导干部应强化自我约束
·踩着创新的脚步起舞
湖北日报电子版
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3 深入学习贯彻六中全会精神 2016.12.23 星期五
领导干部应强化自我约束
    湖北日报讯 党内监督条例规定：“党的领导干部应当强化自我约束，经常对照党章检查自己的言行，自觉遵守党内政治生活准则、廉洁自律准则，加强党性修养，陶冶道德情操，永葆共产党人政治本色。”这对新形势下党的领导干部强化自我约束提出了明确要求、作出了基本规范，体现了自律和他律的辩证统一。具体从以下几个方面理解把握。
    我们党需要自我净化、自我革新，党的领导干部同样需要自我完善、自我提高，应以更高的标准严格要求自己，为广大党员群众当好旗帜和标杆。
    全面从严治党，要从党的各级领导干部严起。严以修身、严以用权、严以律己，是领导干部最基本的政治品格。党章明确规定了党的领导干部的6项基本条件，其中就要求领导干部正确行使人民赋予的权力，自觉地接受党和群众的批评和监督，讲党性、重品行、做表率。
    党的领导干部强化自我约束，就是要不断改造提高自己，常扫心灵灰尘，常清思想垃圾，随时准备坚持真理、修正错误。
    （摘自《中国纪检监察报》）


   
　