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 第3版 深入学习贯彻六中全会精神
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·图文：赴任，一条微信别故人
·愿“静悄悄”不再是新闻
·把牢“只减不增”总阀门进一步优化执政资源配置
·领导干部应强化自我约束
·踩着创新的脚步起舞
湖北日报电子版
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3 深入学习贯彻六中全会精神 2016.12.23 星期五
把牢“只减不增”总阀门进一步优化执政资源配置
——访省编办党组书记、主任肖菊华
    湖北日报讯 记者 陈会君

    记者：学习六中全会精神，重在转化和结合，省编办如何做好学习、转化和结合这“三篇文章”？
    肖菊华：六中全会精神，源自党章，臻于实践，与党的十八大以来习近平总书记系列重要讲话精神一脉相承，充分体现了党中央全面从严治党的坚强决心。我们要旗帜鲜明地拥护习近平总书记的核心地位，自觉与党中央保持高度一致。省编办贯彻落实全会精神要认真做好“三篇文章”：
    一是学习的文章。当前和今后一段时期，我们要把学习全会精神作为首要政治任务，深刻领悟全会的精神实质，认清从严治党的形势任务，把握党内政治生活的基本准则，采取多种形式，做到原原本本学、扎扎实实学。
    二是转化的文章。要用全会精神武装头脑、指导实践，把全面从严治党、治国理政的理念转化为机构编制工作的思路举措，转化为履职尽责的工作成果，转化为服务改革发展的强大动力。
    三是结合的文章。要将全面从严治党与简政放权和政府职能转变结合起来，着力破解制约经济发展的体制机制瓶颈，将从严治党落到实处。
    记者：如何通过贯彻落实全会精神，提升机构编制工作在全省经济社会发展中的贡献度？
    肖菊华：机构编制工作是配置党的执政资源的基础性工作。贯彻六中全会精神，必须将全面从严治党与优化机构编制执政资源紧密结合起来。省编办要对照《准则》和《条例》，力争在四个方面有所作为：
    一是以简政放权为核心，规范权力运行。通过统筹党政群机构改革，深入推进政府职能转变、事业单位分类改革、行政审批制度改革、行政综合执法体制改革等各类改革，下好简政放权“先手棋”，取消、下放、调整政府各部门行政审批事项，着力厘清各部门职能职责，完善权力清单制度，建立“双随机”抽查机制，清理整顿“红顶中介”，加强对权力运行的制约和监督，做到部门职权更明、职责更顺、配置更优、效率更高。
    二是以科学控管为抓手，严防“帕金森定律”机构病。机构臃肿，人浮于事，效率低下的“帕金森定律”，令西方党政系统畏之如虎，也会使我们全面从严治党的目标功亏一篑。我们要牢牢把握机构编制“只减不增”的总阀门，加强机构编制集中统一管理，严格审批程序，建立评估机制，实行动态调剂，将有限资源向重点领域和关键环节工作倾斜，确保发挥执政资源的最大效用。
    三是以“红线”意识为约束，健全机构编制监督检查机制。做到有调整必核查、有苗头必督查，有举报必严查，牢固树立机构编制就是法，就是“红线”的意识，守住“两个不突破”的底线，切实维护党管机构编制的权威性、严肃性。
    四是以勇于担当为动力，实现机构编制工作“两个提升”。以深入学习六中全会精神为契机，打造一支善思重行，务实担当的干部队伍，服务改革发展稳定大局，服务党委政府中心工作，服务各级部门事业发展需要，提升机构编制工作在全省经济社会发展中的贡献度，提升湖北机构编制工作在全国的影响力，推进执政资源配置的科学化、规范化、法制化再上新台阶。


   
　