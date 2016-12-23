我省推出一批精品课程请您“点单”图文：赴任，一条微信别故人愿“静悄悄”不再是新闻把牢“只减不增”总阀门进一步优化执政资源配置领导干部应强化自我约束踩着创新的脚步起舞
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 第3版 深入学习贯彻六中全会精神
·我省推出一批精品课程请您“点单”
·图文：赴任，一条微信别故人
·愿“静悄悄”不再是新闻
·把牢“只减不增”总阀门进一步优化执政资源配置
·领导干部应强化自我约束
·踩着创新的脚步起舞
湖北日报电子版
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3 深入学习贯彻六中全会精神 2016.12.23 星期五
愿“静悄悄”不再是新闻
    湖北日报讯 □ 刘娜

    新官上任岂能“锦衣夜行”？曾几何时，我们还对前呼后拥见怪不怪。
    变化就在4年间，八项规定、打虎拍蝇、全面从严治党，逐渐拧紧的发条让“党的好作风又回来了”！
    这个换届年，一切静了下来。
    衣食住行简朴、人际交往简单，甚至接受采访，都不愿曝光姓名。回忆起上次换届乃至更久以前，很多工作人员已是心有余悸——那分明是在违纪违规的边缘走钢丝！
    这是发自内心的认同。
    迎来送往、拉拉扯扯、吹吹拍拍，败坏了党员干部的公仆形象，污浊了清朗的政治空气；换车换房、升级办公用品，慷的是“纳税人”之慨，兴的是奢靡之风；调动家属工作、安排子女上学，动用的是公共资源，破坏的是公平正义。
    凡此种种，皆与我们党的性质和宗旨相悖，皆是忘记了共产党人的初心。回望来时路，艰苦奋斗、履职为民才是我们的初心。干部到了更重要的位置，理应担当更大的责任，理应打开新局面、干出新事业，吃什么饭、坐什么车、住什么房，都不值得计较。
    赴任“静悄悄”，干事“拉满弓”，采访中，我们深感，务实重行正在成为这届“新官”的共同追求。
    我们有理由相信，低调赴任将成常态，下次换届，新官赴任“静悄悄”将不再是新闻。


   
　