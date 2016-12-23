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·愿“静悄悄”不再是新闻
·把牢“只减不增”总阀门进一步优化执政资源配置
·领导干部应强化自我约束
·踩着创新的脚步起舞
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图文：赴任，一条微信别故人
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愿“静悄悄”不再是新闻
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把牢“只减不增”总阀门进一步优
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领导干部应强化自我约束
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踩着创新的脚步起舞
3
深入学习贯彻六中全会精神
2016.12.23 星期五
愿“静悄悄”不再是新闻
湖北日报讯 □ 刘娜
新官上任岂能“锦衣夜行”？曾几何时，我们还对前呼后拥见怪不怪。
变化就在4年间，八项规定、打虎拍蝇、全面从严治党，逐渐拧紧的发条让“党的好作风又回来了”！
这个换届年，一切静了下来。
衣食住行简朴、人际交往简单，甚至接受采访，都不愿曝光姓名。回忆起上次换届乃至更久以前，很多工作人员已是心有余悸——那分明是在违纪违规的边缘走钢丝！
这是发自内心的认同。
迎来送往、拉拉扯扯、吹吹拍拍，败坏了党员干部的公仆形象，污浊了清朗的政治空气；换车换房、升级办公用品，慷的是“纳税人”之慨，兴的是奢靡之风；调动家属工作、安排子女上学，动用的是公共资源，破坏的是公平正义。
凡此种种，皆与我们党的性质和宗旨相悖，皆是忘记了共产党人的初心。回望来时路，艰苦奋斗、履职为民才是我们的初心。干部到了更重要的位置，理应担当更大的责任，理应打开新局面、干出新事业，吃什么饭、坐什么车、住什么房，都不值得计较。
赴任“静悄悄”，干事“拉满弓”，采访中，我们深感，务实重行正在成为这届“新官”的共同追求。
我们有理由相信，低调赴任将成常态，下次换届，新官赴任“静悄悄”将不再是新闻。