查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 深入学习贯彻六中全会精神 ·我省推出一批精品课程请您“点单” ·图文：赴任，一条微信别故人 ·愿“静悄悄”不再是新闻 ·把牢“只减不增”总阀门进一步优化执政资源配置 ·领导干部应强化自我约束 ·踩着创新的脚步起舞 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 我省推出一批精品课程请您“点单 · 图文：赴任，一条微信别故人 · 愿“静悄悄”不再是新闻 · 把牢“只减不增”总阀门进一步优 · 领导干部应强化自我约束 · 踩着创新的脚步起舞 3 深入学习贯彻六中全会精神 2016.12.23 星期五 党的干部，到哪都是工作—— 图文：赴任，一条微信别故人 湖北日报讯 记者 陈鹏



履新故事

党内是同志 单位是同事



15日晚，忙碌了一天的潜江市委常委、宣传部长申东辉来到食堂点了一盘清炒菜薹，盛了一碗饭，这就是他的晚餐。

上月9日，申东辉到潜江报到后，就立即投入到工作中。宣传部副部长苏牧说：“当时我们正在搞花鼓戏艺术节，他在部里开了个短会，和大家见了个面就去节上了。”

申东辉到潜江工作之前，在省委宣传部工作。按照几年前的“惯例”，从省直下派到地方，来看望的原同事、朋友肯定不会少，而现在是怎样的情形呢？“从上任到今天，没有在外面吃过一顿饭。”申东辉说，每天下午下班后，在食堂吃饭，之后散散步，然后回周转房看书、看材料，这就是他的一天生活。

赴任之前，如何跟老友告别的呢？申东辉坦言，除了家人谁也没告知，“我总觉得，党内是同志，单位是同事，都是工作关系，该知道的自然会知道。工作以外的朋友，我调动跟他们也没关系，更没必要说。”

申东辉说，最近，有人跟他打电话联系以前的工作，才知道他调到潜江工作了，电话里说要来潜江看他，他都拒绝了。“这些话，和日常人与人之间说请吃饭差不多，当不得真。实际上，40多天了，也确实没人来看我。”



风气之变

从热热闹闹到低调赴任



曾几何时，干部履新后总是“老友”看望不断，特别是提拔重用的干部，往往会安排下属全程服务、游山玩水，表面上是尽“地主之谊”，骨子里却是炫耀权力，费用往往是公款买单。

今年10月，肖力从潜江市委常委、政法委书记调任南漳县，并在11月被任命为代县长。从副职变成主职，按照以前“惯例”，去之前会跟“老部下”挨个告别，去之后有人会看望他。

然而现在没有了。肖力告诉记者，离开潜江之前，除了组织部门和主要领导，他没有将任职消息告诉其他任何人，直到抵达南漳后，才群发了一条短信，告知他调至南漳县工作。

为啥离开后才发短信？肖力说了三个字——“没必要”。“党的干部，到哪都是工作，走后再告知，就是怕亲朋搞饭局什么的，既浪费时间和精力，又犯错误。”

记者了解到，今年履新干部们普遍是“悄悄地走”“悄悄地来”。上月中旬，余水兵从武穴市委组织部调到黄冈市农垦局任局长，在微信朋友圈发了一则《再别武穴》的长文，回忆鏖战洪水的日日夜夜，真情实感打动人心，不少朋友留言将去市里看望拜访，他统一回复：新单位新领域工作从头开始，压力大、任务重，恕不接待。

在宜昌，200多名县级干部在集体谈话后，当场交接，主职由市委领导送去，开干部大会宣布上任，其他交流干部两天内完成工作交接就上班，根本没有吃“送行饭”、喝“送行酒”的时间。



专家点评

政治生态正常化



省直机关工委党校校长邹德文认为，离任和上任的“清”和“静”，如同一股政治生态的清风扑面，这同时是政治生态正常化的表现。他认为，以前离任和上任时，各种吃喝接送，表面上是吃吃喝喝，实际上是搞人际关系，搞小圈子，进而导致党内政治生活庸俗化、随意化，干部的工作重心不在工作而在人际关系，既败坏了社会风气，也影响了工作。





