我省推出一批精品课程请您“点单”图文：赴任，一条微信别故人愿“静悄悄”不再是新闻把牢“只减不增”总阀门进一步优化执政资源配置领导干部应强化自我约束踩着创新的脚步起舞
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 第3版 深入学习贯彻六中全会精神
·我省推出一批精品课程请您“点单”
·图文：赴任，一条微信别故人
·愿“静悄悄”不再是新闻
·把牢“只减不增”总阀门进一步优化执政资源配置
·领导干部应强化自我约束
·踩着创新的脚步起舞
湖北日报电子版
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3 深入学习贯彻六中全会精神 2016.12.23 星期五
党的干部，到哪都是工作——
图文：赴任，一条微信别故人
    湖北日报讯 记者 陈鹏

    履新故事
    党内是同志 单位是同事

    15日晚，忙碌了一天的潜江市委常委、宣传部长申东辉来到食堂点了一盘清炒菜薹，盛了一碗饭，这就是他的晚餐。
    上月9日，申东辉到潜江报到后，就立即投入到工作中。宣传部副部长苏牧说：“当时我们正在搞花鼓戏艺术节，他在部里开了个短会，和大家见了个面就去节上了。”
    申东辉到潜江工作之前，在省委宣传部工作。按照几年前的“惯例”，从省直下派到地方，来看望的原同事、朋友肯定不会少，而现在是怎样的情形呢？“从上任到今天，没有在外面吃过一顿饭。”申东辉说，每天下午下班后，在食堂吃饭，之后散散步，然后回周转房看书、看材料，这就是他的一天生活。
    赴任之前，如何跟老友告别的呢？申东辉坦言，除了家人谁也没告知，“我总觉得，党内是同志，单位是同事，都是工作关系，该知道的自然会知道。工作以外的朋友，我调动跟他们也没关系，更没必要说。”
    申东辉说，最近，有人跟他打电话联系以前的工作，才知道他调到潜江工作了，电话里说要来潜江看他，他都拒绝了。“这些话，和日常人与人之间说请吃饭差不多，当不得真。实际上，40多天了，也确实没人来看我。”

    风气之变
    从热热闹闹到低调赴任

    曾几何时，干部履新后总是“老友”看望不断，特别是提拔重用的干部，往往会安排下属全程服务、游山玩水，表面上是尽“地主之谊”，骨子里却是炫耀权力，费用往往是公款买单。
    今年10月，肖力从潜江市委常委、政法委书记调任南漳县，并在11月被任命为代县长。从副职变成主职，按照以前“惯例”，去之前会跟“老部下”挨个告别，去之后有人会看望他。
    然而现在没有了。肖力告诉记者，离开潜江之前，除了组织部门和主要领导，他没有将任职消息告诉其他任何人，直到抵达南漳后，才群发了一条短信，告知他调至南漳县工作。
    为啥离开后才发短信？肖力说了三个字——“没必要”。“党的干部，到哪都是工作，走后再告知，就是怕亲朋搞饭局什么的，既浪费时间和精力，又犯错误。”
    记者了解到，今年履新干部们普遍是“悄悄地走”“悄悄地来”。上月中旬，余水兵从武穴市委组织部调到黄冈市农垦局任局长，在微信朋友圈发了一则《再别武穴》的长文，回忆鏖战洪水的日日夜夜，真情实感打动人心，不少朋友留言将去市里看望拜访，他统一回复：新单位新领域工作从头开始，压力大、任务重，恕不接待。
    在宜昌，200多名县级干部在集体谈话后，当场交接，主职由市委领导送去，开干部大会宣布上任，其他交流干部两天内完成工作交接就上班，根本没有吃“送行饭”、喝“送行酒”的时间。

    专家点评
    政治生态正常化

    省直机关工委党校校长邹德文认为，离任和上任的“清”和“静”，如同一股政治生态的清风扑面，这同时是政治生态正常化的表现。他认为，以前离任和上任时，各种吃喝接送，表面上是吃吃喝喝，实际上是搞人际关系，搞小圈子，进而导致党内政治生活庸俗化、随意化，干部的工作重心不在工作而在人际关系，既败坏了社会风气，也影响了工作。


   
　