我省推出一批精品课程请您“点单”图文：赴任，一条微信别故人愿“静悄悄”不再是新闻把牢“只减不增”总阀门进一步优化执政资源配置领导干部应强化自我约束踩着创新的脚步起舞
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 第3版 深入学习贯彻六中全会精神
·我省推出一批精品课程请您“点单”
·图文：赴任，一条微信别故人
·愿“静悄悄”不再是新闻
·把牢“只减不增”总阀门进一步优化执政资源配置
·领导干部应强化自我约束
·踩着创新的脚步起舞
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3 深入学习贯彻六中全会精神 2016.12.23 星期五
深入学习六中全会精神
我省推出一批精品课程请您“点单”
    湖北日报讯 


 
　