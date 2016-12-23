查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·蒋超良王晓东会见TCL集团董事长李东生 ·侯长安调研基层党风廉洁建设 ·梁惠玲访问香港澳门 ·王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸 ·保险业助推全省脱贫攻坚 ·鄂州超额完成黄标车淘汰任务 ·坚持党的领导 推动人大重大事项决定工作创新发展 ·图文：智能化助营收大增 ·推行河长制 湖北在行动 ·省安委会组织12个督察组开展安全生产综合督察 ·多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 蒋超良王晓东会见TCL集团董事 · 侯长安调研基层党风廉洁建设 · 梁惠玲访问香港澳门 · 王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸 · 保险业助推全省脱贫攻坚 · 鄂州超额完成黄标车淘汰任务 · 坚持党的领导 推动人大重大事项 · 图文：智能化助营收大增 · 推行河长制 湖北在行动 · 省安委会组织12个督察组开展安 · 多部门联合开展道路交通安全隐患 2 要闻 2016.12.23 星期五 省安委会组织12个督察组开展安全生产综合督察 湖北日报讯 编前



元旦、春节将至，有关部门提前行动，部署工作，力保人们度过祥和喜庆新年。



（记者曾莉、通讯员聂国桥）元旦、春节将至，昨日，省安全生产委员会组织12个督察组，分赴全省各地开展安全生产综合督察。

本次督察的范围包括全省各地区和所有行业（领域），突出检查矿山、交通运输、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、油气管道、冶金、粉尘作业、人员密集场所等重点行业领域。另外，重点检查各地各单位推进遏制重特大事故工作，建立风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制，“双随机两公开”执法检查，各项安全生产专项整治等工作落实情况。

同时，将考核今年各地政府安全生产工作责任目标完成情况，以及今冬明春安全生产工作安排部署情况等。

省安委会要求，对考核督察中发现的准备工作不充分、考核内容不落实的地区、部门和单位要严肃问责。各地各部门要持续深入开展安全生产检查，及时排查整治事故隐患，坚决防范重特大事故发生，确保全省安全生产形势稳定。





