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前不久，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推行河长制的意见》，这一重大举措在湖北如何落地？昨日，记者为此采访了省水利厅副厅长赵金河。

记者：为什么要推行河长制？

赵金河：全面推行河长制，是我国水治理体制和生态环境制度的重要创新，也是推进生态文明建设的重大举措。当前我国新老水问题交织，河湖水域萎缩、水体质量下降、生态功能退化等，特别是一些地方对河湖重开发轻保护，侵占河道、围垦湖泊、超标排污、非法采砂等现象时有发生，河湖不堪重负。为解决这些问题，近年来，一些地区探索建立了党政主导、高位推动、部门联动、责任追究的河湖管理保护机制，这些经验总结概括为河长制。实践证明，维护河湖健康生命、保障国家水安全，需要大力推行河长制，充分发挥地方党委政府的主体作用，明确责任分工、强化统筹协调，形成人与自然和谐发展的河湖生态新格局。

记者：湖北推行河长制有何总体要求？

赵金河：中央“两办”文件《关于全面推行河长制的意见》要求，2018年底全国全面建立河长制。按照我省安排部署，2017年底,计划全面建成河长制，比全国提前一年建成。这是中央第三巡视组对湖北巡视后提出的整改意见。巡视组的意见，也是来自人民群众的呼声，更立足于湖北省情。湖北是长江流经里程最长、岸线资源最丰富的省份，又有“千湖之省”称谓。因此，湖北要推行的是河湖长制——对长江、汉江等大小河流建立河长制同时，还要对为数众多的湖泊建立湖长制。建立河湖长制，不能只有一个河湖长，还应当有抓手，湖北还计划对完善河湖长制管护机构体系建设进行探索。

记者：湖北建立河长制面临哪些任务？

赵金河：我省河流长度50公里以上的1230条，5公里以上的4230条。按要求，这4230条河流，都应落实河长。其中，落实到省市县镇层面的有1230条。目前，全省已先行先试，落实河长制300余条，这些河流主要集中在十堰、恩施、宜昌、黄石、潜江、仙桃等地，现在省级层面要落实的是剩余的800多条河流的河长。一同推进的还有面积100亩以上的755个湖泊，全面落实湖长制。落实河湖长制，要突出重点，当前的重点是治污水、清垃圾、拆违建、抓绿化。

记者：我省落实河长制有何安排部署？

赵金河：目前，省委、省政府落实《关于全面推行河长制的意见》的方案正在审议中，不久将印发实施。各地、各部门要主动谋划，主动作为，进一步提高思想认识，把握总体要求，突出重点任务，坚持高位推动，紧密协调配合，加强依法管理，强化监督检查，抓好宣传引导。抓紧起草与本地、本部门紧密结合的贯彻落实方案，要借鉴先进经验，强化领导责任，突出治理规划，增强投入保障，抓好监督整改，尤其要结合中央环保督察组在我省工作的机遇，按时间节点要求，抓好组织实施，力争2017年底在我省全面建成河湖长制运转体系。





