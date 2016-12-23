查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·蒋超良王晓东会见TCL集团董事长李东生 ·侯长安调研基层党风廉洁建设 ·梁惠玲访问香港澳门 ·王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸 ·保险业助推全省脱贫攻坚 ·鄂州超额完成黄标车淘汰任务 ·坚持党的领导 推动人大重大事项决定工作创新发展 ·图文：智能化助营收大增 ·推行河长制 湖北在行动 ·省安委会组织12个督察组开展安全生产综合督察 ·多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 蒋超良王晓东会见TCL集团董事 · 侯长安调研基层党风廉洁建设 · 梁惠玲访问香港澳门 · 王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸 · 保险业助推全省脱贫攻坚 · 鄂州超额完成黄标车淘汰任务 · 坚持党的领导 推动人大重大事项 · 图文：智能化助营收大增 · 推行河长制 湖北在行动 · 省安委会组织12个督察组开展安 · 多部门联合开展道路交通安全隐患 2 要闻 2016.12.23 星期五 图文：智能化助营收大增 湖北日报讯 21日，生产车间内巡检员对产品进行巡检。位于汉川市的康欣新材料科技有限公司主要生产集装箱用定向结构板等产品，企业不断进行技术创新，并将生产线向智能化转型，拥有全球首条高强度集装箱定向结构板生产线，在提升产品质量的同时大大地减少了用工量。今年前三季度企业营业收入近10亿元，比去年同期增长32.5%。（记者 张朋 视界网 刘定旭 摄）





