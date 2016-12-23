查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·蒋超良王晓东会见TCL集团董事长李东生 ·侯长安调研基层党风廉洁建设 ·梁惠玲访问香港澳门 ·王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸 ·保险业助推全省脱贫攻坚 ·鄂州超额完成黄标车淘汰任务 ·坚持党的领导 推动人大重大事项决定工作创新发展 ·图文：智能化助营收大增 ·推行河长制 湖北在行动 ·省安委会组织12个督察组开展安全生产综合督察 ·多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 蒋超良王晓东会见TCL集团董事 · 侯长安调研基层党风廉洁建设 · 梁惠玲访问香港澳门 · 王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸 · 保险业助推全省脱贫攻坚 · 鄂州超额完成黄标车淘汰任务 · 坚持党的领导 推动人大重大事项 · 图文：智能化助营收大增 · 推行河长制 湖北在行动 · 省安委会组织12个督察组开展安 · 多部门联合开展道路交通安全隐患 2 要闻 2016.12.23 星期五 全省人大讨论决定重大事项工作座谈会召开 坚持党的领导 推动人大重大事项决定工作创新发展 湖北日报讯 （记者王馨、通讯员朱博）昨日上午，全省人大讨论决定重大事项工作座谈会在汉召开。省人大常委会党组书记、常务副主任李春明出席会议并讲话。省人大常委会秘书长乔余堂主持会议。

会议认为，依法讨论、决定本行政区域内的重大事项，是宪法和法律赋予地方人大及其常委会的一项重要职权。近年来，全省各级人大及其常委会在同级党委的正确领导下，依法行使重大事项决定权，取得丰硕成果。省人大及其常委会在全国率先作出《关于大力推进绿色发展的决定》《关于农作物秸秆露天禁烧和综合利用的决定》《关于批准湖北生态省建设规划纲要的决定》等重大决定，为“建成支点、走在前列”和“五个湖北”建设提供了有力支撑。

会议强调，全省各级人大及其常委会要深刻认识重大事项决定工作面临的新任务、新要求，自觉坚持党的领导、人民当家做主、严格依法办事有机统一，观大势、谋大局、议大事，正确处理行使决定权的“四个关系”，科学把握行使决定权的“四项原则”，严格规范行使决定权的“四个环节”，强化决议决定有效执行的“四项措施”，增强自信、提升能力、勇于担当，认真履行好宪法和法律赋予人大及其常委会的重要职权，推动人大重大事项决定工作与时俱进、创新发展。

会上，部分市州、县（市、区）人大常委会负责同志共9人作了典型发言。

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