蒋超良王晓东会见TCL集团董事长李东生侯长安调研基层党风廉洁建设梁惠玲访问香港澳门王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸保险业助推全省脱贫攻坚鄂州超额完成黄标车淘汰任务坚持党的领导 推动人大重大事项决定工作创新发展图文：智能化助营收大增推行河长制 湖北在行动省安委会组织12个督察组开展安全生产综合督察多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理
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 第2版 要闻
·蒋超良王晓东会见TCL集团董事长李东生
·侯长安调研基层党风廉洁建设
·梁惠玲访问香港澳门
·王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸
·保险业助推全省脱贫攻坚
·鄂州超额完成黄标车淘汰任务
·坚持党的领导 推动人大重大事项决定工作创新发展
·图文：智能化助营收大增
·推行河长制 湖北在行动
·省安委会组织12个督察组开展安全生产综合督察
·多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理
湖北日报电子版
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2 要闻 2016.12.23 星期五
鄂州超额完成黄标车淘汰任务
    湖北日报讯 （记者杨念明、通讯员邱德勋、吕立）昨日，鄂州市公安局透露，截至15日，该市已淘汰黄标车695辆、老旧车 96辆，占全年总淘汰任务的118.2%和100%，超额完成全年工作目标。
    此前，该市明确了8家职能部门黄标车淘汰工作的任务和职责，并定期召开工作协调会，制定了黄标车提前淘汰补贴方案，明确淘汰补贴标准和办理流程。工作专班将全市现有1175辆黄标车台账资料全部进行细化，制定了淘汰进度计划，将目标任务分发各基层所、队和责任民警，推行“户籍化”管理。专班每天将所完成数据进行汇总、每日更新台账，实行一天一统计、一周一排名，对进度缓慢的2个交警大队负责人进行约谈。对不符合环保标准的车辆，公安交警部门一律不予上牌、不予办理异地迁入；停止黄标车省内异地检验和年检工作；将尾气环保检测作为年检的前提条件，对环保检验不合格的车辆不予通过年检，减少黄标车总量、控制黄标车增量。


   
　