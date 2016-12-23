查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·蒋超良王晓东会见TCL集团董事长李东生 ·侯长安调研基层党风廉洁建设 ·梁惠玲访问香港澳门 ·王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸 ·保险业助推全省脱贫攻坚 ·鄂州超额完成黄标车淘汰任务 ·坚持党的领导 推动人大重大事项决定工作创新发展 ·图文：智能化助营收大增 ·推行河长制 湖北在行动 ·省安委会组织12个督察组开展安全生产综合督察 ·多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 蒋超良王晓东会见TCL集团董事 · 侯长安调研基层党风廉洁建设 · 梁惠玲访问香港澳门 · 王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸 · 保险业助推全省脱贫攻坚 · 鄂州超额完成黄标车淘汰任务 · 坚持党的领导 推动人大重大事项 · 图文：智能化助营收大增 · 推行河长制 湖北在行动 · 省安委会组织12个督察组开展安 · 多部门联合开展道路交通安全隐患 2 要闻 2016.12.23 星期五 鄂州超额完成黄标车淘汰任务 湖北日报讯 （记者杨念明、通讯员邱德勋、吕立）昨日，鄂州市公安局透露，截至15日，该市已淘汰黄标车695辆、老旧车 96辆，占全年总淘汰任务的118.2%和100%，超额完成全年工作目标。

此前，该市明确了8家职能部门黄标车淘汰工作的任务和职责，并定期召开工作协调会，制定了黄标车提前淘汰补贴方案，明确淘汰补贴标准和办理流程。工作专班将全市现有1175辆黄标车台账资料全部进行细化，制定了淘汰进度计划，将目标任务分发各基层所、队和责任民警，推行“户籍化”管理。专班每天将所完成数据进行汇总、每日更新台账，实行一天一统计、一周一排名，对进度缓慢的2个交警大队负责人进行约谈。对不符合环保标准的车辆，公安交警部门一律不予上牌、不予办理异地迁入；停止黄标车省内异地检验和年检工作；将尾气环保检测作为年检的前提条件，对环保检验不合格的车辆不予通过年检，减少黄标车总量、控制黄标车增量。





