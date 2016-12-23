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省安委会组织12个督察组开展安
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多部门联合开展道路交通安全隐患
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要闻
2016.12.23 星期五
曹广晶要求
保险业助推全省脱贫攻坚
湖北日报讯 （记者林建伟、通讯员陈晓珞）昨日，湖北保监局组织召开全省保险业助推脱贫攻坚会议，贯彻省委、省政府关于精准扶贫攻坚相关部署，对全省保险业助推脱贫攻坚作进一步动员和部署。副省长曹广晶出席会议并讲话。
2014年以来，全省保险业创新开发30多个扶贫保险产品，累计为贫困群众提供130亿元风险保障。探索开办黑山羊、茶叶、中药材种植等特色农产品保险；开办新农合大病医疗补充保险、精准扶贫小额人身意外保险、低保五保户大病救助保险等；深化政银保合作，为贫困地区产业化龙头企业、种植大户、家庭农场及贫困户创业融资服务。
曹广晶对我省保险业支持脱贫攻坚工作取得的成绩表示肯定。他指出，服务和保障扶贫工作是保险业义不容辞的责任和使命，保险业参与精准扶贫大有可为，有利于自身加快发展。他强调，要正确把握好政府与市场、经济效益与社会效益、当前与长远“三个关系”，注重产品创新、优化服务和发挥协同效应，整合各方资源，促进精准扶贫与保险业工作发展有机结合，实现双赢。