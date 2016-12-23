查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·蒋超良王晓东会见TCL集团董事长李东生 ·侯长安调研基层党风廉洁建设 ·梁惠玲访问香港澳门 ·王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸 ·保险业助推全省脱贫攻坚 ·鄂州超额完成黄标车淘汰任务 ·坚持党的领导 推动人大重大事项决定工作创新发展 ·图文：智能化助营收大增 ·推行河长制 湖北在行动 ·省安委会组织12个督察组开展安全生产综合督察 ·多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 蒋超良王晓东会见TCL集团董事 · 侯长安调研基层党风廉洁建设 · 梁惠玲访问香港澳门 · 王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸 · 保险业助推全省脱贫攻坚 · 鄂州超额完成黄标车淘汰任务 · 坚持党的领导 推动人大重大事项 · 图文：智能化助营收大增 · 推行河长制 湖北在行动 · 省安委会组织12个督察组开展安 · 多部门联合开展道路交通安全隐患 2 要闻 2016.12.23 星期五 曹广晶要求 保险业助推全省脱贫攻坚 湖北日报讯 （记者林建伟、通讯员陈晓珞）昨日，湖北保监局组织召开全省保险业助推脱贫攻坚会议，贯彻省委、省政府关于精准扶贫攻坚相关部署，对全省保险业助推脱贫攻坚作进一步动员和部署。副省长曹广晶出席会议并讲话。

2014年以来，全省保险业创新开发30多个扶贫保险产品，累计为贫困群众提供130亿元风险保障。探索开办黑山羊、茶叶、中药材种植等特色农产品保险；开办新农合大病医疗补充保险、精准扶贫小额人身意外保险、低保五保户大病救助保险等；深化政银保合作，为贫困地区产业化龙头企业、种植大户、家庭农场及贫困户创业融资服务。

曹广晶对我省保险业支持脱贫攻坚工作取得的成绩表示肯定。他指出，服务和保障扶贫工作是保险业义不容辞的责任和使命，保险业参与精准扶贫大有可为，有利于自身加快发展。他强调，要正确把握好政府与市场、经济效益与社会效益、当前与长远“三个关系”，注重产品创新、优化服务和发挥协同效应，整合各方资源，促进精准扶贫与保险业工作发展有机结合，实现双赢。





