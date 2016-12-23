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第2版 要闻
·蒋超良王晓东会见TCL集团董事长李东生
·侯长安调研基层党风廉洁建设
·梁惠玲访问香港澳门
·王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸
·保险业助推全省脱贫攻坚
·鄂州超额完成黄标车淘汰任务
·坚持党的领导 推动人大重大事项决定工作创新发展
·图文：智能化助营收大增
·推行河长制 湖北在行动
·省安委会组织12个督察组开展安全生产综合督察
·多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理
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蒋超良王晓东会见TCL集团董事
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侯长安调研基层党风廉洁建设
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梁惠玲访问香港澳门
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王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸
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保险业助推全省脱贫攻坚
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鄂州超额完成黄标车淘汰任务
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坚持党的领导 推动人大重大事项
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图文：智能化助营收大增
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推行河长制 湖北在行动
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省安委会组织12个督察组开展安
·
多部门联合开展道路交通安全隐患
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要闻
2016.12.23 星期五
王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸
湖北日报讯 (通讯员胥昊)12日至21日，省人大常委会副主任王玲率省人大友好代表团访问尼泊尔、老挝和缅甸。
访问期间，王玲会见了尼泊尔议会、森林与土壤保护部、农业发展部、老挝万象市议会、老中合作委员会、缅甸农业部、自然资源和环境保护部、仰光省议会、缅中友好协会等机构负责人，拜会了中国驻三国大使馆，与老挝湖北商会（筹）、老挝中国总商会琅勃拉邦分会座谈交流，实地考察了当地农林业市场，看望了华人华侨及企业家代表。代表团广泛宣传湖北经济社会发展成就和独特优势，了解三国在基础设施建设、农业生产、林业发展与保护等方面的情况和需求，同时就地方议会交流及立法、当地投资环境和政策、三国农林产品进出口等领域进行了广泛的交流，在挖掘经济互补优势、推动湖北与三国在农业、林业、旅游、人才培训等领域开展合作达成广泛共识，为湖北更好融入“一带一路”建设打下基础。