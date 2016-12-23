蒋超良王晓东会见TCL集团董事长李东生侯长安调研基层党风廉洁建设梁惠玲访问香港澳门王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸保险业助推全省脱贫攻坚鄂州超额完成黄标车淘汰任务坚持党的领导 推动人大重大事项决定工作创新发展图文：智能化助营收大增推行河长制 湖北在行动省安委会组织12个督察组开展安全生产综合督察多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理
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 第2版 要闻
·蒋超良王晓东会见TCL集团董事长李东生
·侯长安调研基层党风廉洁建设
·梁惠玲访问香港澳门
·王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸
·保险业助推全省脱贫攻坚
·鄂州超额完成黄标车淘汰任务
·坚持党的领导 推动人大重大事项决定工作创新发展
·图文：智能化助营收大增
·推行河长制 湖北在行动
·省安委会组织12个督察组开展安全生产综合督察
·多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理
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2 要闻 2016.12.23 星期五
梁惠玲访问香港澳门
    湖北日报讯  （通讯员沈统）12月17日至21日，省委常委、统战部部长梁惠玲率省直有关单位负责人访问香港澳门。
    梁惠玲在香港湖北联谊会第八届理事会就职典礼上发表了致词。她赞扬联谊会成立22年来，始终高举爱国主义旗帜，广泛联系和团结爱国爱港爱鄂各界人士，发挥了桥梁纽带作用，为促进香港繁荣稳定和湖北经济社会发展作出了重要贡献。梁惠玲希望新一届理事会坚守爱国爱港的立场，坚决维护宪法和基本法权威，全力支持行政长官和特区政府依法施政，以实际行动维护香港繁荣稳定。发挥桥梁纽带和会员之家作用，动员更多的香港同胞关心、支持和参与湖北建设。
    在香港工商界社团座谈会上，香港中华总商会、中华厂商联合会、中华出入口商会、工业总会等社团负责人就扩大湖北对外开放、深化鄂港经贸合作等踊跃发言，提出建议。梁惠玲指出，香港是湖北吸引外资的重要来源地，当前湖北迎来多重战略机遇叠加期，真诚欢迎香港企业家到湖北考察、投资兴业，与湖北分享发展机遇。
    在与港澳代表人士座谈时，梁惠玲希望他们充分利用自身优势，为祖国繁荣昌盛、为港澳繁荣稳定、为湖北加快发展贡献力量；希望省政协港澳委员积极履职尽责、参政议政，为深化鄂港鄂澳合作发挥更大作用。


   
　