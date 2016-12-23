查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·蒋超良王晓东会见TCL集团董事长李东生 ·侯长安调研基层党风廉洁建设 ·梁惠玲访问香港澳门 ·王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸 ·保险业助推全省脱贫攻坚 ·鄂州超额完成黄标车淘汰任务 ·坚持党的领导 推动人大重大事项决定工作创新发展 ·图文：智能化助营收大增 ·推行河长制 湖北在行动 ·省安委会组织12个督察组开展安全生产综合督察 ·多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 蒋超良王晓东会见TCL集团董事 · 侯长安调研基层党风廉洁建设 · 梁惠玲访问香港澳门 · 王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸 · 保险业助推全省脱贫攻坚 · 鄂州超额完成黄标车淘汰任务 · 坚持党的领导 推动人大重大事项 · 图文：智能化助营收大增 · 推行河长制 湖北在行动 · 省安委会组织12个督察组开展安 · 多部门联合开展道路交通安全隐患 2 要闻 2016.12.23 星期五 梁惠玲访问香港澳门 湖北日报讯 （通讯员沈统）12月17日至21日，省委常委、统战部部长梁惠玲率省直有关单位负责人访问香港澳门。

梁惠玲在香港湖北联谊会第八届理事会就职典礼上发表了致词。她赞扬联谊会成立22年来，始终高举爱国主义旗帜，广泛联系和团结爱国爱港爱鄂各界人士，发挥了桥梁纽带作用，为促进香港繁荣稳定和湖北经济社会发展作出了重要贡献。梁惠玲希望新一届理事会坚守爱国爱港的立场，坚决维护宪法和基本法权威，全力支持行政长官和特区政府依法施政，以实际行动维护香港繁荣稳定。发挥桥梁纽带和会员之家作用，动员更多的香港同胞关心、支持和参与湖北建设。

在香港工商界社团座谈会上，香港中华总商会、中华厂商联合会、中华出入口商会、工业总会等社团负责人就扩大湖北对外开放、深化鄂港经贸合作等踊跃发言，提出建议。梁惠玲指出，香港是湖北吸引外资的重要来源地，当前湖北迎来多重战略机遇叠加期，真诚欢迎香港企业家到湖北考察、投资兴业，与湖北分享发展机遇。

在与港澳代表人士座谈时，梁惠玲希望他们充分利用自身优势，为祖国繁荣昌盛、为港澳繁荣稳定、为湖北加快发展贡献力量；希望省政协港澳委员积极履职尽责、参政议政，为深化鄂港鄂澳合作发挥更大作用。





