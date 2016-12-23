查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·蒋超良王晓东会见TCL集团董事长李东生 ·侯长安调研基层党风廉洁建设 ·梁惠玲访问香港澳门 ·王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸 ·保险业助推全省脱贫攻坚 ·鄂州超额完成黄标车淘汰任务 ·坚持党的领导 推动人大重大事项决定工作创新发展 ·图文：智能化助营收大增 ·推行河长制 湖北在行动 ·省安委会组织12个督察组开展安全生产综合督察 ·多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 蒋超良王晓东会见TCL集团董事 · 侯长安调研基层党风廉洁建设 · 梁惠玲访问香港澳门 · 王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸 · 保险业助推全省脱贫攻坚 · 鄂州超额完成黄标车淘汰任务 · 坚持党的领导 推动人大重大事项 · 图文：智能化助营收大增 · 推行河长制 湖北在行动 · 省安委会组织12个督察组开展安 · 多部门联合开展道路交通安全隐患 2 要闻 2016.12.23 星期五 侯长安调研基层党风廉洁建设 湖北日报讯 （记者杨宏斌、通讯员沈纪）20日，省委常委、省纪委书记侯长安到武汉市东西湖区和江汉区调研，与街道、社区干部交心谈心，了解基层党风廉洁建设情况，倾听基层干部群众呼声，征求对明年工作的意见建议。

侯长安指出，民心是最大的政治，推进全面从严治党向基层延伸，必须重点解决好发生在群众身边的不正之风和腐败问题。要紧盯“小微权力”和“小微腐败”问题，严肃查处吃拿卡要、雁过拔毛、优亲厚友等不正之风，重点查处扶贫领域和惠民政策项目资金落实过程中虚报冒领、截留私分、贪污挪用、挥霍浪费等问题，做到“老虎”要打、“苍蝇”也要拍，增强群众获得感，提升群众满意度。

侯长安强调，区、街、社区（村）各级基层党组织和党员干部要把学习贯彻六中全会精神作为重大政治任务，与学习习近平总书记系列重要讲话精神、学习十八大以来党中央颁布的一系列党内法规结合起来，准确把握全面从严治党新要求，增强贯彻落实的自觉性。各级党委、纪委要适应全面从严治党新形势新任务，着力提高履行“两个责任”的能力。要扭住“四风”问题不放松，坚持一寸不让，保持抓常的韧劲、抓细的耐心，坚决防止享乐主义和奢靡之风反弹回潮，同时要结合实际加大对形式主义、官僚主义的整治力度。

武汉市市长万勇陪同调研。





