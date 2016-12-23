查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·蒋超良王晓东会见TCL集团董事长李东生 ·侯长安调研基层党风廉洁建设 ·梁惠玲访问香港澳门 ·王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸 ·保险业助推全省脱贫攻坚 ·鄂州超额完成黄标车淘汰任务 ·坚持党的领导 推动人大重大事项决定工作创新发展 ·图文：智能化助营收大增 ·推行河长制 湖北在行动 ·省安委会组织12个督察组开展安全生产综合督察 ·多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 蒋超良王晓东会见TCL集团董事 · 侯长安调研基层党风廉洁建设 · 梁惠玲访问香港澳门 · 王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸 · 保险业助推全省脱贫攻坚 · 鄂州超额完成黄标车淘汰任务 · 坚持党的领导 推动人大重大事项 · 图文：智能化助营收大增 · 推行河长制 湖北在行动 · 省安委会组织12个督察组开展安 · 多部门联合开展道路交通安全隐患 2 要闻 2016.12.23 星期五 蒋超良王晓东会见TCL集团董事长李东生 湖北日报讯 （记者周呈思）昨日下午，省委书记蒋超良，省委副书记、代省长王晓东在汉会见来鄂考察的TCL集团董事长兼首席执行官李东生一行，对武汉华星光电公司显示面板生产线项目提前实现投产目标表示祝贺，双方就进一步深化合作、尽快启动新一代生产线和研发基地建设达成共识。省委常委、省委秘书长傅德辉，武汉市市长万勇，省政府秘书长王祥喜参加会见。





