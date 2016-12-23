坚定走生态优先绿色发展之路图文：东湖绿道首次全线亮灯超百亿元新能源项目扎堆崇阳踩着创新的脚步起舞烽火携手超微进军高端服务器湖北全力担当长江大保护时代使命我省湿地面积新增7100公顷周先旺当选黄石市委书记丁小强当选咸宁市委书记
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 第1版 要闻
·坚定走生态优先绿色发展之路
·图文：东湖绿道首次全线亮灯
·超百亿元新能源项目扎堆崇阳
·踩着创新的脚步起舞
·烽火携手超微进军高端服务器
·湖北全力担当长江大保护时代使命
·我省湿地面积新增7100公顷
·周先旺当选黄石市委书记
·丁小强当选咸宁市委书记
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.12.23 星期五
启动五大行动树立绿色标杆
湖北全力担当长江大保护时代使命
    湖北日报讯  （记者张茜、林建伟）“共抓大保护，不搞大开发”，是习近平总书记今年1月在长江经济带发展座谈会上作出的重要指示。一年来，湖北贯彻落实情况如何？昨日，省政府新闻办举行“推进长江大保护和湖北绿色发展”新闻发布会，向社会公开作答。“今年来，全省坚持把生态文明建设与经济、政治、文化、社会建设同步部署、同步推进。”省委新闻发言人、省委副秘书长赵凌云表示，湖北推进长江大保护和绿色发展已取得初步成效。
    全省加强岸线资源管控，组织开展长江大保护行动，已关停一批沿江企业和非法码头。全域全方位加强环保督察，截至12月17日，共办理办结督察组交办件815件，实施行政处罚195次，责令停产整改322家，查封取缔关闭139家，249人被问责。
    作为党的十八大以后国家批准的首个生态省建设试点省份，湖北扎实推进生态省建设。目前，省级以上生态示范市、县、乡镇、村和环保模范城市达2266个，省级以上森林城市（镇）、绿色示范乡村2921个。在全国率先开展生态红线划定试点，全省33.4%的国土面积纳入生态保护红线管理。
    大力推进供给侧结构性改革，提前两年超额完成钢铁、煤炭去产能任务。大力发展循环经济，推进6大类20个国家循环经济示范试点建设，成为全国示范试点单位最多的省份之一。同时，在大气污染防治、水污染防治以及污水治理方面，全面打响环境质量改善攻坚战。1至10月，全省17个重点城市PM10、PM2.5同比分别下降20%、21%，优良天数增加10%。
    下一步，湖北将启动五大方面行动。咬住绿色发展不松口，树立“绿色标杆”，加快建立绿色循环低碳环保产业体系；紧盯生态修复不松气，加快构建长江经济带绿色生态廊道；狠抓环境整治不松手，实施全域化联动联治行动；深化体制改革不松劲，破解“九龙治水”；扣牢责任落实不松懈，切实追责问责。“湖北将坚决把长江这条巨龙的‘龙腰’保护好，努力挺起长江经济带生态‘脊梁’，为把长江建设成国家重要生态廊道、绿色发展横轴作出贡献。”赵凌云说。
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