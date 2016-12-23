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第1版 要闻
·坚定走生态优先绿色发展之路
·图文：东湖绿道首次全线亮灯
·超百亿元新能源项目扎堆崇阳
·踩着创新的脚步起舞
·烽火携手超微进军高端服务器
·湖北全力担当长江大保护时代使命
·我省湿地面积新增7100公顷
·周先旺当选黄石市委书记
·丁小强当选咸宁市委书记
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超百亿元新能源项目扎堆崇阳
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烽火携手超微进军高端服务器
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湖北全力担当长江大保护时代使命
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周先旺当选黄石市委书记
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丁小强当选咸宁市委书记
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要闻
2016.12.23 星期五
信息通信产业再育“雄狮”
烽火携手超微进军高端服务器
湖北日报讯 （记者李墨、通讯员李胜瑭、凃燕）昨日，我国光通信领域领军企业烽火通信，与全球最大的服务器主板设计制造商、硅谷公司美国超微，联合成立烽火超微信息科技有限公司，进军服务器的软硬件研发和制造。达产后，预计年销售额逾50亿元，创造3000个就业岗位，并带动我省相关集成电路、元器件制造等产业升级。
美国超微是全球顶尖的高性能、高效率服务器技术与创新厂商。该公司董事局主席、总裁查尔斯称，烽火超微公司将致力成为信息和通信技术（ICT）的核心基础设施制造企业，引进世界顶尖的设计和生产技术，开展高端服务器、存储系统等相关软硬件产品的研发、生产和销售。
烽火核心的光通信业务已覆盖全球90多个国家和地区，去年集团销售规模近300亿元。近年，烽火积极布局互联网、云计算、大数据等新兴信息领域。烽火科技集团董事长、烽火通信公司董事长鲁国庆表示，服务器、存储系统是信息社会的重要基石，谋求通信和信息两大技术的融合发展，已是产业大势所趋，烽火希望尽快成长为国内一流的数据领域核心设备提供商。