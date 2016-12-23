查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·坚定走生态优先绿色发展之路 ·图文：东湖绿道首次全线亮灯 ·超百亿元新能源项目扎堆崇阳 ·踩着创新的脚步起舞 ·烽火携手超微进军高端服务器 ·湖北全力担当长江大保护时代使命 ·我省湿地面积新增7100公顷 ·周先旺当选黄石市委书记 ·丁小强当选咸宁市委书记 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 坚定走生态优先绿色发展之路 · 图文：东湖绿道首次全线亮灯 · 超百亿元新能源项目扎堆崇阳 · 踩着创新的脚步起舞 · 烽火携手超微进军高端服务器 · 湖北全力担当长江大保护时代使命 · 我省湿地面积新增7100公顷 · 周先旺当选黄石市委书记 · 丁小强当选咸宁市委书记 1 要闻 2016.12.23 星期五 信息通信产业再育“雄狮” 烽火携手超微进军高端服务器 湖北日报讯 （记者李墨、通讯员李胜瑭、凃燕）昨日，我国光通信领域领军企业烽火通信，与全球最大的服务器主板设计制造商、硅谷公司美国超微，联合成立烽火超微信息科技有限公司，进军服务器的软硬件研发和制造。达产后，预计年销售额逾50亿元，创造3000个就业岗位，并带动我省相关集成电路、元器件制造等产业升级。

美国超微是全球顶尖的高性能、高效率服务器技术与创新厂商。该公司董事局主席、总裁查尔斯称，烽火超微公司将致力成为信息和通信技术（ICT）的核心基础设施制造企业，引进世界顶尖的设计和生产技术，开展高端服务器、存储系统等相关软硬件产品的研发、生产和销售。

烽火核心的光通信业务已覆盖全球90多个国家和地区，去年集团销售规模近300亿元。近年，烽火积极布局互联网、云计算、大数据等新兴信息领域。烽火科技集团董事长、烽火通信公司董事长鲁国庆表示，服务器、存储系统是信息社会的重要基石，谋求通信和信息两大技术的融合发展，已是产业大势所趋，烽火希望尽快成长为国内一流的数据领域核心设备提供商。





