坚定走生态优先绿色发展之路图文：东湖绿道首次全线亮灯超百亿元新能源项目扎堆崇阳踩着创新的脚步起舞烽火携手超微进军高端服务器湖北全力担当长江大保护时代使命我省湿地面积新增7100公顷周先旺当选黄石市委书记丁小强当选咸宁市委书记
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 第1版 要闻
·坚定走生态优先绿色发展之路
·图文：东湖绿道首次全线亮灯
·超百亿元新能源项目扎堆崇阳
·踩着创新的脚步起舞
·烽火携手超微进军高端服务器
·湖北全力担当长江大保护时代使命
·我省湿地面积新增7100公顷
·周先旺当选黄石市委书记
·丁小强当选咸宁市委书记
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.12.23 星期五
信息通信产业再育“雄狮”
烽火携手超微进军高端服务器
    湖北日报讯 （记者李墨、通讯员李胜瑭、凃燕）昨日，我国光通信领域领军企业烽火通信，与全球最大的服务器主板设计制造商、硅谷公司美国超微，联合成立烽火超微信息科技有限公司，进军服务器的软硬件研发和制造。达产后，预计年销售额逾50亿元，创造3000个就业岗位，并带动我省相关集成电路、元器件制造等产业升级。
    美国超微是全球顶尖的高性能、高效率服务器技术与创新厂商。该公司董事局主席、总裁查尔斯称，烽火超微公司将致力成为信息和通信技术（ICT）的核心基础设施制造企业，引进世界顶尖的设计和生产技术，开展高端服务器、存储系统等相关软硬件产品的研发、生产和销售。
    烽火核心的光通信业务已覆盖全球90多个国家和地区，去年集团销售规模近300亿元。近年，烽火积极布局互联网、云计算、大数据等新兴信息领域。烽火科技集团董事长、烽火通信公司董事长鲁国庆表示，服务器、存储系统是信息社会的重要基石，谋求通信和信息两大技术的融合发展，已是产业大势所趋，烽火希望尽快成长为国内一流的数据领域核心设备提供商。


   
　