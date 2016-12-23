坚定走生态优先绿色发展之路图文：东湖绿道首次全线亮灯超百亿元新能源项目扎堆崇阳踩着创新的脚步起舞烽火携手超微进军高端服务器湖北全力担当长江大保护时代使命我省湿地面积新增7100公顷周先旺当选黄石市委书记丁小强当选咸宁市委书记
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 第1版 要闻
·坚定走生态优先绿色发展之路
·图文：东湖绿道首次全线亮灯
·超百亿元新能源项目扎堆崇阳
·踩着创新的脚步起舞
·烽火携手超微进军高端服务器
·湖北全力担当长江大保护时代使命
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·周先旺当选黄石市委书记
·丁小强当选咸宁市委书记
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1 要闻 2016.12.23 星期五
超百亿元新能源项目扎堆崇阳
到资额占工业引资近四成
    湖北日报讯 （记者江萌、通讯员汪佳）在新能源产业领域默默无闻的崇阳县今年异军突起。该县招商部门昨透露，今年签约引进中广核、国电龙源、中国水电等多家龙头企业投资新能源产业，签约投资额超过百亿元。
    这些项目主要包括：协鑫智慧能源（苏州）有限公司拟投资80亿元，建设抽水蓄能、垃圾发电、风电、光伏发电等4个重大项目；中广核新能源投资(深圳)有限公司拟投资36亿元，进军风电及光伏发电项目；国电龙源新能源有限公司拟投资28亿元开发风电；中国水电工程顾问集团拟投资10亿元，进行风电开发。
    崇阳地处幕阜山区，风电等新能源资源丰富。今年来，该县新能源项目到资额达31.7亿元，占全县工业项目招商到资额的38.1%，成为最热门的产业。
    该县成立新能源开发领导小组，力争明年引进更多优质新能源项目，延长产业链条，壮大产业规模，将该产业打造成崇阳支柱产业，迈向全国新能源产业大县。


   
　