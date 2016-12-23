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这些项目主要包括：协鑫智慧能源（苏州）有限公司拟投资80亿元，建设抽水蓄能、垃圾发电、风电、光伏发电等4个重大项目；中广核新能源投资(深圳)有限公司拟投资36亿元，进军风电及光伏发电项目；国电龙源新能源有限公司拟投资28亿元开发风电；中国水电工程顾问集团拟投资10亿元，进行风电开发。

崇阳地处幕阜山区，风电等新能源资源丰富。今年来，该县新能源项目到资额达31.7亿元，占全县工业项目招商到资额的38.1%，成为最热门的产业。

该县成立新能源开发领导小组，力争明年引进更多优质新能源项目，延长产业链条，壮大产业规模，将该产业打造成崇阳支柱产业，迈向全国新能源产业大县。





