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文/图 记者 王哲 梅涛 倪娜 通讯员 王欣



昨日17点37分，东湖绿道首次全线亮灯，流光溢彩醉美东湖。

据了解，东湖绿道全长29.7公里，共1280盏路灯，平均每隔25米一盏路灯。

武汉供电公司相关负责人介绍，根据东湖绿道临湖的特点，绿道沿线设置了11台新型景观地埋箱式变电站，除照明景观用电，也为沿线沙滩浴场、东湖渔场、东湖驿站等提供电源。

新式变电站采用配电箱和箱式变电站一体式设计，体积仅为传统箱式变电站的四分之一，箱内自带潜水泵，可浸水正常运行半年。





