坚定走生态优先绿色发展之路图文：东湖绿道首次全线亮灯超百亿元新能源项目扎堆崇阳踩着创新的脚步起舞烽火携手超微进军高端服务器湖北全力担当长江大保护时代使命我省湿地面积新增7100公顷周先旺当选黄石市委书记丁小强当选咸宁市委书记
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 第1版 要闻
·坚定走生态优先绿色发展之路
·图文：东湖绿道首次全线亮灯
·超百亿元新能源项目扎堆崇阳
·踩着创新的脚步起舞
·烽火携手超微进军高端服务器
·湖北全力担当长江大保护时代使命
·我省湿地面积新增7100公顷
·周先旺当选黄石市委书记
·丁小强当选咸宁市委书记
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1 要闻 2016.12.23 星期五
蒋超良在咸宁调研时强调
坚定走生态优先绿色发展之路
    湖北日报讯 （记者张晓峰）昨日上午，省委书记蒋超良在咸宁市调研时强调，要深入贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，根据当地的特点、优势谋划结构调整、产业转型升级，更加坚定地走生态优先、绿色发展之路。
    位于咸安区的贺胜金融小镇，目前已引进25家基金管理公司和基金注册落户，资金管理规模逾50亿元。蒋超良了解金融平台与咸宁产业政策对接情况，要求创新思维，形成特色，更好地服务实体经济。在湖北三环汽车方向机有限公司，蒋超良详细询问产品工艺流程、技术改造、科技研发和市场营销情况。在该公司党员劳模徐前华创新工作室，蒋超良勉励他带领研发团队继续瞄准技术前沿，引领企业创新发展。蒋超良还考察了该公司“主题党日+”活动，要求企业党组织努力探索中国特色社会主义公司治理模式，更好发挥国有企业党的领导核心作用。
    在听取咸宁市工作情况汇报和咸安区张公庙村党支部、湖北三环汽车方向机有限公司党委负责人的发言后，蒋超良充分肯定咸宁市经济社会发展、党的建设取得的成绩。他指出，要深入贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调。要“稳”字当头，在稳增长、稳预期、稳市场信心的前提下，转方式、调结构和扩大开放。要根据咸宁的特点、优势谋划结构调整、产业转型升级。要认真学习习近平总书记在经济工作会议上的重要讲话，深刻把握蕴含其中的马克思主义立场、观点、方法和科学思维，在推进供给侧结构性改革、实施创新驱动发展中，要注意统筹协调，两手抓两手硬，既要推动战略性新兴产业蓬勃发展，也要注重用新技术新业态全面改造提升传统产业，用技术改造带动固定资产投资，使经济保持合理增长速度。要格外珍惜绿色优势资源，树立“绿水青山就是金山银山”的强烈意识，通过发展大健康和大旅游，更加坚定地走生态优先、绿色发展之路。
    蒋超良强调，要全面贯彻落实党的十八届六中全会精神，切实履行全面从严治党主体责任，进一步加强基层党组织建设，把管党治党各项要求落实到每一个支部、每一名党员，更好发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。党员干部要视人民群众为亲人，带着感情和责任为他们办实事、解难事，做好脱贫攻坚、灾后重建、困难企业职工安置、社会政策托底等工作。蒋超良寄语咸宁市新一届领导班子，要增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，争做“五个表率”，以功成不必在我的胸怀和境界，务实重行，真抓实干，在新的起点上争取更大作为。
    省委常委、省委秘书长傅德辉参加调研。


 
　