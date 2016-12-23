查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 体育 ·图文：一年九千万重金投青训 ·湖北青训力争继续领跑全国 ·以客户为中心 保护消费者权益 ·8战得137分，朱婷无愧核心 ·柯洁无缘春兰杯决赛 ·河北武师30年绘制400套“武林秘籍” ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 体育 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 · 图文：一年九千万重金投青训 · 湖北青训力争继续领跑全国 · 以客户为中心 保护消费者权益 · 8战得137分，朱婷无愧核心 · 柯洁无缘春兰杯决赛 · 河北武师30年绘制400套“武 · 体坛简讯 12 体育 2016.12.23 星期五 河北武师30年绘制400套“武林秘籍” 湖北日报讯 据新华社石家庄22日电 出身武术世家的53岁武师王长友，经过30年潜心挖掘整理，绘制出代表沧州武术精华的12个门派、400套器械图谱、拳图谱。这让以口传身教为主要传承方式的沧州武术，有了“教科书”。

王长友自幼习武，现为中国武协会员、中国武术六段。沧州素有“武术之乡”之称，但王长友发现，沧州武术一代代传承，靠的多是言传身教，很少有武术典籍流传。

1986年起，王长友开始搜集、记录、整理沧州各门派的武术练习套路。他记下每种武术套路的要领，并绘制出细致的练功图，不仅动作绘制传神，而且每个动作都配有专门的文字注释。





