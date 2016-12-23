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体坛简讯
12
体育
2016.12.23 星期五
湖北青训力争继续领跑全国
湖北日报讯 近年来，湖北武汉的青训这些年来一直都走在全国的前列，培养出了曾诚、梅方、王霜等男女国脚。对于未来，省足协负责人宋立军充满了信心：“相信在各方努力下，湖北武汉应该可以继续在全国领跑。”
经过努力，我省目前在册的各级青少年足球运动员有3000多人，已建立14个青训中心，可以就近为各个年龄段的优秀足球苗子提供更高一级的培训。“按照计划，明年我们将投入2000万元推动青训工作，并展开基层裁判员和教练员的培训，力争在现有的基础上，进一步扩大足球人口，让更多的青少年享受足球给他们带来的快乐。”
宋立军表示，目前我省已建立起从01到07年龄段的各级梯队，其中01年龄段在今年的全国比赛中获得了第二名。“明年，我们还将进行新的选拔，让更多的优秀足球苗子补充到队伍中来。希望在这些孩子们中，能够走出未来的国脚！”
（记者 徐平）