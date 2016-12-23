查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 体育 ·图文：一年九千万重金投青训 ·湖北青训力争继续领跑全国 ·以客户为中心 保护消费者权益 ·8战得137分，朱婷无愧核心 ·柯洁无缘春兰杯决赛 ·河北武师30年绘制400套“武林秘籍” ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 体育 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 · 图文：一年九千万重金投青训 · 湖北青训力争继续领跑全国 · 以客户为中心 保护消费者权益 · 8战得137分，朱婷无愧核心 · 柯洁无缘春兰杯决赛 · 河北武师30年绘制400套“武 · 体坛简讯 12 体育 2016.12.23 星期五 湖北青训力争继续领跑全国 湖北日报讯 近年来，湖北武汉的青训这些年来一直都走在全国的前列，培养出了曾诚、梅方、王霜等男女国脚。对于未来，省足协负责人宋立军充满了信心：“相信在各方努力下，湖北武汉应该可以继续在全国领跑。”

经过努力，我省目前在册的各级青少年足球运动员有3000多人，已建立14个青训中心，可以就近为各个年龄段的优秀足球苗子提供更高一级的培训。“按照计划，明年我们将投入2000万元推动青训工作，并展开基层裁判员和教练员的培训，力争在现有的基础上，进一步扩大足球人口，让更多的青少年享受足球给他们带来的快乐。”

宋立军表示，目前我省已建立起从01到07年龄段的各级梯队，其中01年龄段在今年的全国比赛中获得了第二名。“明年，我们还将进行新的选拔，让更多的优秀足球苗子补充到队伍中来。希望在这些孩子们中，能够走出未来的国脚！”

（记者 徐平）





