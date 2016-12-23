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这一口“咬”得好
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2016.12.23 星期五
这一口“咬”得好
湖北日报讯 语文期刊《咬文嚼字》21日揭晓2016年度十大语文差错。这一年国际国内风云激荡，不少语文差错都源自国际政治经济科技大事。（12月21日《新华网》）
@读者犁一平：《咬文嚼字》年年纠错，比如去年公布了“罄竹难书”误为“磬竹难书”、“严惩不贷”误为“严惩不怠”、“勠力同心”误为“戮力同心”等十大差错。今年公布的年度十大语文差错，比如“载人飞行”的“载”（zài）误读为zǎi；“一篮子货币”误为“一揽子货币”；美国总统大选报道中的量词混淆，“任”误为“届”；韩国“亲信门”事件报道中“手足无措”误为“举足无措”等等。
媒体是文化导向，也是文字权威。面对《咬文嚼字》年年“咬”错，媒体也要有“痛感”，担起纠正错误文字的责任来，避免一些似是而非的错误，把纠错当作一种激励和鞭策。