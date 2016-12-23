查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·用行动收获发展提质的果实 ·别让农村公路成安全盲区 ·广告 ·图文：医保异地结算 ·年夜饭火爆背后的文化基因 ·这一口“咬”得好 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 体育 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 · 用行动收获发展提质的果实 · 别让农村公路成安全盲区 · 广告 · 图文：医保异地结算 · 年夜饭火爆背后的文化基因 · 这一口“咬”得好 7 评论 2016.12.23 星期五 图文：医保异地结算 湖北日报讯 人力资源和社会保障部、财政部近日发布通知，明确提出：今年底基本实现医保全国联网，2017年开始逐步解决跨省异地安置退休人员住院医疗费用直接结算，年底扩大到符合转诊规定人员的异地就医住院医疗费用直接结算。（12月21日人民网）

异地就医直接结算，期盼已久的梦想终于有了时间表，这是一项事关老百姓切身利益的重大利好。它的推进是各方面共同努力的结果，也是国家医疗保障体系不断走向健全和完善的产物。通过医保全国联网和异地结算，未来人们的就医养老将更加便捷。有了时间表还要有务实作为，期待各地结合实际，主动作为，让政策的善意尽快兑现到现实中。

（文/李思辉）





