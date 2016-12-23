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第6版 时事
·不断提高防灾减灾能力
·我国首颗碳卫星发射成功
·图文：“千里眼”如何“看”二氧化碳？
·叙政府军彻底收复阿勒颇
·环境行不行 得问老百姓
·按“偷盗婴幼儿”论处
·图文：公安部常备维和警队挂牌成立
·器官捐献登记上线支付宝
·特朗普成立国家贸易委员会
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不断提高防灾减灾能力
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我国首颗碳卫星发射成功
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图文：“千里眼”如何“看”二氧
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叙政府军彻底收复阿勒颇
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环境行不行 得问老百姓
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按“偷盗婴幼儿”论处
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图文：公安部常备维和警队挂牌成
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器官捐献登记上线支付宝
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特朗普成立国家贸易委员会
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时事
2016.12.23 星期五
只需10秒
器官捐献登记上线支付宝
湖北日报讯 据新华社电 国家卫计委下属的中国器官移植发展基金会22日在支付宝医疗服务平台上线了“器官捐赠登记”功能，支付宝实名用户可一键完成登记，过程不超过10秒，中国器官捐献登记工作由此进入了“互联网+”时代。
支付宝用户在APP首页搜索“医疗服务”进入医疗服务平台后，可通过“器官捐献登记”的应用进入登记页面，该页面由中国器官移植发展基金会管理。
日前，由世界卫生组织支持，中国器官移植发展基金会、春雨医生和蚂蚁金服等机构公益联合发起的《器官捐献公众意愿调查》显示，83%的参与调查者愿意成为器官捐献志愿者；56%的人不愿登记成为器官捐献志愿的原因是“不知道在哪登记或手续太繁琐”。
器官捐献登记仅为意愿表达，真正的器官捐献和分配发生在ICU中，除了严格的医学、伦理评估，还须征得直系家属的同意。另外，公众可随时取消登记，登记意愿全凭自愿。