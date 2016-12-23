查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·不断提高防灾减灾能力 ·我国首颗碳卫星发射成功 ·图文：“千里眼”如何“看”二氧化碳？ ·叙政府军彻底收复阿勒颇 ·环境行不行 得问老百姓 ·按“偷盗婴幼儿”论处 ·图文：公安部常备维和警队挂牌成立 ·器官捐献登记上线支付宝 ·特朗普成立国家贸易委员会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 体育 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 · 不断提高防灾减灾能力 · 我国首颗碳卫星发射成功 · 图文：“千里眼”如何“看”二氧 · 叙政府军彻底收复阿勒颇 · 环境行不行 得问老百姓 · 按“偷盗婴幼儿”论处 · 图文：公安部常备维和警队挂牌成 · 器官捐献登记上线支付宝 · 特朗普成立国家贸易委员会 6 时事 2016.12.23 星期五 哄骗拐走婴幼儿 按“偷盗婴幼儿”论处 湖北日报讯 据新华社电 最高人民法院22日公布《最高人民法院关于审理拐卖妇女儿童犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》，其中明确规定，对婴幼儿采取欺骗、利诱等手段使其脱离监护人或者看护人的，视为刑法第二百四十条第一款第（六）项规定的“偷盗婴幼儿”。该司法解释将于2017年1月1日起施行。

我国刑法第二百四十条规定，拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；以出卖为目的，偷盗婴幼儿的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。

最高法刑一庭负责人表示，司法实践中属于通常所理解的“偷盗婴幼儿”案件较少，更常见、多发的案件是利用父母等监护人或者看护人的疏忽，以给付婴幼儿玩具、外出游玩等哄骗手段将婴幼儿拐走。对该种情形是否属于“偷盗婴幼儿”，实践中存在争议。这份司法解释将其界定为“偷盗婴幼儿”，有利于从严惩治拐卖儿童犯罪。





