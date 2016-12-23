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考核办法指出，生态文明建设目标评价考核在资源环境生态领域有关专项考核的基础上综合开展，采取评价和考核相结合的方式。年度评价应当在每年8月底前完成，目标考核在五年规划期结束后的次年开展并于9月底前完成。

考核办法明确，年度评价以绿色发展指标体系为参照，主要评估各地区资源利用、环境治理、环境质量、生态保护、增长质量、绿色生活、公众满意程度等方面的变化趋势和动态进展，生成各地区绿色发展指数。年度评价结果纳入目标考核。

目标考核内容主要包括国民经济和社会发展规划纲要中确定的资源环境约束性指标，以及党中央、国务院部署的生态文明建设重大目标任务完成情况。

考核办法指出，考核要突出公众的获得感。目标考核采用百分制评分和约束性指标完成情况等相结合的方法，结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

考核优秀地区将受到通报表扬，考核不合格地区将被通报批评。对于生态环境损害明显、责任事件多发的地区，党政主要负责人和相关负责人将被追究责任。

考核办法还指出，各省区市不得篡改、伪造或指使篡改、伪造相关统计和监测数据，对于存在上述问题并被查实的地区，考核等级确定为不合格。对徇私舞弊、瞒报谎报、篡改数据、伪造资料等造成评价考核结果失真失实的，将严肃追究有关单位和人员责任。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。





