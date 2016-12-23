查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·不断提高防灾减灾能力 ·我国首颗碳卫星发射成功 ·图文：“千里眼”如何“看”二氧化碳？ ·叙政府军彻底收复阿勒颇 ·环境行不行 得问老百姓 ·按“偷盗婴幼儿”论处 ·图文：公安部常备维和警队挂牌成立 ·器官捐献登记上线支付宝 ·特朗普成立国家贸易委员会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 体育 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 · 不断提高防灾减灾能力 · 我国首颗碳卫星发射成功 · 图文：“千里眼”如何“看”二氧 · 叙政府军彻底收复阿勒颇 · 环境行不行 得问老百姓 · 按“偷盗婴幼儿”论处 · 图文：公安部常备维和警队挂牌成 · 器官捐献登记上线支付宝 · 特朗普成立国家贸易委员会 6 时事 2016.12.23 星期五 李克强对国家防总全体会议作出重要批示 不断提高防灾减灾能力 湖北日报讯 据新华社22日电 国家防汛抗旱总指挥部全体会议12月22日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：今年面对我国超强台风多、降雨强度大、洪灾范围广、防御难度高、洪涝灾害严重程度多年少有的形势，国家防总及各有关方面按照党中央、国务院决策部署，科学研判，提前准备，密切协作，顽强拼搏，有效抵御了1998年以来最为严重的洪涝灾害，最大程度保障了人民群众生命财产安全。防汛抗洪抢险救灾的全面胜利，彰显了中华民族百折不挠的奋斗精神，成绩来之不易。谨向所有参加防汛抗洪抢险救灾的广大干部群众、人民解放军和武警部队官兵致以诚挚的问候和感谢！国家防总及有关部门和各地要认真总结经验，按照落实新发展理念的要求，针对存在的薄弱环节和突出问题，进一步深化防灾减灾救灾体制机制改革，健全完善防汛抗旱减灾体系；进一步加快灾后恢复重建和重大水利工程建设，集中力量补齐水利基础设施短板；进一步加强监测预警和应急管理，不断提高防灾减灾能力，为全面建成小康社会提供坚实的基础保障。国务院副总理、国家防汛抗旱总指挥部总指挥汪洋出席会议并讲话。他强调，要认真落实李克强总理重要批示精神，牢固树立灾害风险管理和综合减灾理念，从人民群众普遍关心的突出问题出发，加快推进灾后水利薄弱环节和涝灾严重城市防涝能力建设，全面提高综合防范和抗御水旱灾害的能力，为经济社会持续健康发展提供有力的防灾减灾保障。





