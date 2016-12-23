蒋超良王晓东会见TCL集团董事长李东生侯长安调研基层党风廉洁建设梁惠玲访问香港澳门王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸保险业助推全省脱贫攻坚鄂州超额完成黄标车淘汰任务坚持党的领导 推动人大重大事项决定工作创新发展图文：智能化助营收大增推行河长制 湖北在行动省安委会组织12个督察组开展安全生产综合督察多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理
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 第2版 要闻
·蒋超良王晓东会见TCL集团董事长李东生
·侯长安调研基层党风廉洁建设
·梁惠玲访问香港澳门
·王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸
·保险业助推全省脱贫攻坚
·鄂州超额完成黄标车淘汰任务
·坚持党的领导 推动人大重大事项决定工作创新发展
·图文：智能化助营收大增
·推行河长制 湖北在行动
·省安委会组织12个督察组开展安全生产综合督察
·多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理
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2 要闻 2016.12.23 星期五
2017春运客流高峰来得早时间长峰值高
多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理
    湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员冯晶晶、李文宣）21日，省公安交管局、省交通厅高管局联合召开全省高速公路冰雪天气安全保畅暨2017年春运工作部署会，要求参会各部门深入开展“情满旅途、畅行荆楚”活动，凝心聚力，精诚团结，全力做好2017年春运工作。
    2017年春运比上年提前11天，是近5年来最早的春运，将面临运输需求持续增长、节前客流相互叠加、道路交通流量大幅增长、货运需求十分旺盛、天气不确定因素增多、安全风险隐患增加等新形势新特点。特别是2017年春运伊始即逢大中专院校放假和务工人员集中返乡，学生流、务工流相互叠加，客流高峰将呈现来得早、时间长、峰值高的特点。春节假期继续实施高速公路小型客车免费通行政策，自驾车探亲、旅游的比例将进一步提高，预计路网交通流量同比将上升9%-12%，保畅难度加大。有关方面将通过广播、电视、报纸等传统媒体和微博、微信、手机客户端等新媒体广泛宣传提示出行信息，多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理，加强联勤联动妥善应对冰雪雨雾恶劣天气等工作举措，为司乘人员创造更好、更安全的出行环境。


   
　