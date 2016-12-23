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图文：智能化助营收大增
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推行河长制 湖北在行动
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省安委会组织12个督察组开展安
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多部门联合开展道路交通安全隐患
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要闻
2016.12.23 星期五
2017春运客流高峰来得早时间长峰值高
多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理
湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员冯晶晶、李文宣）21日，省公安交管局、省交通厅高管局联合召开全省高速公路冰雪天气安全保畅暨2017年春运工作部署会，要求参会各部门深入开展“情满旅途、畅行荆楚”活动，凝心聚力，精诚团结，全力做好2017年春运工作。
2017年春运比上年提前11天，是近5年来最早的春运，将面临运输需求持续增长、节前客流相互叠加、道路交通流量大幅增长、货运需求十分旺盛、天气不确定因素增多、安全风险隐患增加等新形势新特点。特别是2017年春运伊始即逢大中专院校放假和务工人员集中返乡，学生流、务工流相互叠加，客流高峰将呈现来得早、时间长、峰值高的特点。春节假期继续实施高速公路小型客车免费通行政策，自驾车探亲、旅游的比例将进一步提高，预计路网交通流量同比将上升9%-12%，保畅难度加大。有关方面将通过广播、电视、报纸等传统媒体和微博、微信、手机客户端等新媒体广泛宣传提示出行信息，多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理，加强联勤联动妥善应对冰雪雨雾恶劣天气等工作举措，为司乘人员创造更好、更安全的出行环境。