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多部门联合开展道路交通安全隐患
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要闻
2016.12.23 星期五
省安委会组织12个督察组开展安全生产综合督察
湖北日报讯 编前
元旦、春节将至，有关部门提前行动，部署工作，力保人们度过祥和喜庆新年。
（记者曾莉、通讯员聂国桥）元旦、春节将至，昨日，省安全生产委员会组织12个督察组，分赴全省各地开展安全生产综合督察。
本次督察的范围包括全省各地区和所有行业（领域），突出检查矿山、交通运输、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、油气管道、冶金、粉尘作业、人员密集场所等重点行业领域。另外，重点检查各地各单位推进遏制重特大事故工作，建立风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制，“双随机两公开”执法检查，各项安全生产专项整治等工作落实情况。
同时，将考核今年各地政府安全生产工作责任目标完成情况，以及今冬明春安全生产工作安排部署情况等。
省安委会要求，对考核督察中发现的准备工作不充分、考核内容不落实的地区、部门和单位要严肃问责。各地各部门要持续深入开展安全生产检查，及时排查整治事故隐患，坚决防范重特大事故发生，确保全省安全生产形势稳定。