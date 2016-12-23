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多部门联合开展道路交通安全隐患
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要闻
2016.12.23 星期五
鄂州超额完成黄标车淘汰任务
湖北日报讯 （记者杨念明、通讯员邱德勋、吕立）昨日，鄂州市公安局透露，截至15日，该市已淘汰黄标车695辆、老旧车 96辆，占全年总淘汰任务的118.2%和100%，超额完成全年工作目标。
此前，该市明确了8家职能部门黄标车淘汰工作的任务和职责，并定期召开工作协调会，制定了黄标车提前淘汰补贴方案，明确淘汰补贴标准和办理流程。工作专班将全市现有1175辆黄标车台账资料全部进行细化，制定了淘汰进度计划，将目标任务分发各基层所、队和责任民警，推行“户籍化”管理。专班每天将所完成数据进行汇总、每日更新台账，实行一天一统计、一周一排名，对进度缓慢的2个交警大队负责人进行约谈。对不符合环保标准的车辆，公安交警部门一律不予上牌、不予办理异地迁入；停止黄标车省内异地检验和年检工作；将尾气环保检测作为年检的前提条件，对环保检验不合格的车辆不予通过年检，减少黄标车总量、控制黄标车增量。