蒋超良王晓东会见TCL集团董事长李东生侯长安调研基层党风廉洁建设梁惠玲访问香港澳门王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸保险业助推全省脱贫攻坚鄂州超额完成黄标车淘汰任务坚持党的领导 推动人大重大事项决定工作创新发展图文：智能化助营收大增推行河长制 湖北在行动省安委会组织12个督察组开展安全生产综合督察多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理
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 第2版 要闻
·蒋超良王晓东会见TCL集团董事长李东生
·侯长安调研基层党风廉洁建设
·梁惠玲访问香港澳门
·王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸
·保险业助推全省脱贫攻坚
·鄂州超额完成黄标车淘汰任务
·坚持党的领导 推动人大重大事项决定工作创新发展
·图文：智能化助营收大增
·推行河长制 湖北在行动
·省安委会组织12个督察组开展安全生产综合督察
·多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理
湖北日报电子版
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2 要闻 2016.12.23 星期五
曹广晶要求
保险业助推全省脱贫攻坚
    湖北日报讯 （记者林建伟、通讯员陈晓珞）昨日，湖北保监局组织召开全省保险业助推脱贫攻坚会议，贯彻省委、省政府关于精准扶贫攻坚相关部署，对全省保险业助推脱贫攻坚作进一步动员和部署。副省长曹广晶出席会议并讲话。
    2014年以来，全省保险业创新开发30多个扶贫保险产品，累计为贫困群众提供130亿元风险保障。探索开办黑山羊、茶叶、中药材种植等特色农产品保险；开办新农合大病医疗补充保险、精准扶贫小额人身意外保险、低保五保户大病救助保险等；深化政银保合作，为贫困地区产业化龙头企业、种植大户、家庭农场及贫困户创业融资服务。
    曹广晶对我省保险业支持脱贫攻坚工作取得的成绩表示肯定。他指出，服务和保障扶贫工作是保险业义不容辞的责任和使命，保险业参与精准扶贫大有可为，有利于自身加快发展。他强调，要正确把握好政府与市场、经济效益与社会效益、当前与长远“三个关系”，注重产品创新、优化服务和发挥协同效应，整合各方资源，促进精准扶贫与保险业工作发展有机结合，实现双赢。


   
　