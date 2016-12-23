查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·蒋超良王晓东会见TCL集团董事长李东生 ·侯长安调研基层党风廉洁建设 ·梁惠玲访问香港澳门 ·王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸 ·保险业助推全省脱贫攻坚 ·鄂州超额完成黄标车淘汰任务 ·坚持党的领导 推动人大重大事项决定工作创新发展 ·图文：智能化助营收大增 ·推行河长制 湖北在行动 ·省安委会组织12个督察组开展安全生产综合督察 ·多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 体育 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 · 蒋超良王晓东会见TCL集团董事 · 侯长安调研基层党风廉洁建设 · 梁惠玲访问香港澳门 · 王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸 · 保险业助推全省脱贫攻坚 · 鄂州超额完成黄标车淘汰任务 · 坚持党的领导 推动人大重大事项 · 图文：智能化助营收大增 · 推行河长制 湖北在行动 · 省安委会组织12个督察组开展安 · 多部门联合开展道路交通安全隐患 2 要闻 2016.12.23 星期五 王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸 湖北日报讯 (通讯员胥昊)12日至21日，省人大常委会副主任王玲率省人大友好代表团访问尼泊尔、老挝和缅甸。

访问期间，王玲会见了尼泊尔议会、森林与土壤保护部、农业发展部、老挝万象市议会、老中合作委员会、缅甸农业部、自然资源和环境保护部、仰光省议会、缅中友好协会等机构负责人，拜会了中国驻三国大使馆，与老挝湖北商会（筹）、老挝中国总商会琅勃拉邦分会座谈交流，实地考察了当地农林业市场，看望了华人华侨及企业家代表。代表团广泛宣传湖北经济社会发展成就和独特优势，了解三国在基础设施建设、农业生产、林业发展与保护等方面的情况和需求，同时就地方议会交流及立法、当地投资环境和政策、三国农林产品进出口等领域进行了广泛的交流，在挖掘经济互补优势、推动湖北与三国在农业、林业、旅游、人才培训等领域开展合作达成广泛共识，为湖北更好融入“一带一路”建设打下基础。





