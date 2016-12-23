蒋超良王晓东会见TCL集团董事长李东生侯长安调研基层党风廉洁建设梁惠玲访问香港澳门王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸保险业助推全省脱贫攻坚鄂州超额完成黄标车淘汰任务坚持党的领导 推动人大重大事项决定工作创新发展图文：智能化助营收大增推行河长制 湖北在行动省安委会组织12个督察组开展安全生产综合督察多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理
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 第2版 要闻
·蒋超良王晓东会见TCL集团董事长李东生
·侯长安调研基层党风廉洁建设
·梁惠玲访问香港澳门
·王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸
·保险业助推全省脱贫攻坚
·鄂州超额完成黄标车淘汰任务
·坚持党的领导 推动人大重大事项决定工作创新发展
·图文：智能化助营收大增
·推行河长制 湖北在行动
·省安委会组织12个督察组开展安全生产综合督察
·多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理
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2 要闻 2016.12.23 星期五
王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸
    湖北日报讯  (通讯员胥昊)12日至21日，省人大常委会副主任王玲率省人大友好代表团访问尼泊尔、老挝和缅甸。
    访问期间，王玲会见了尼泊尔议会、森林与土壤保护部、农业发展部、老挝万象市议会、老中合作委员会、缅甸农业部、自然资源和环境保护部、仰光省议会、缅中友好协会等机构负责人，拜会了中国驻三国大使馆，与老挝湖北商会（筹）、老挝中国总商会琅勃拉邦分会座谈交流，实地考察了当地农林业市场，看望了华人华侨及企业家代表。代表团广泛宣传湖北经济社会发展成就和独特优势，了解三国在基础设施建设、农业生产、林业发展与保护等方面的情况和需求，同时就地方议会交流及立法、当地投资环境和政策、三国农林产品进出口等领域进行了广泛的交流，在挖掘经济互补优势、推动湖北与三国在农业、林业、旅游、人才培训等领域开展合作达成广泛共识，为湖北更好融入“一带一路”建设打下基础。


   
　