查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第2版 要闻
·蒋超良王晓东会见TCL集团董事长李东生
·侯长安调研基层党风廉洁建设
·梁惠玲访问香港澳门
·王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸
·保险业助推全省脱贫攻坚
·鄂州超额完成黄标车淘汰任务
·坚持党的领导 推动人大重大事项决定工作创新发展
·图文：智能化助营收大增
·推行河长制 湖北在行动
·省安委会组织12个督察组开展安全生产综合督察
·多部门联合开展道路交通安全隐患排查治理
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第12版 : 体育
第16版 : 广告
第2版 : 要闻
第6版 : 时事
第7版 : 评论
第8版 : 广告
·
蒋超良王晓东会见TCL集团董事
·
侯长安调研基层党风廉洁建设
·
梁惠玲访问香港澳门
·
王玲率团访问尼泊尔老挝缅甸
·
保险业助推全省脱贫攻坚
·
鄂州超额完成黄标车淘汰任务
·
坚持党的领导 推动人大重大事项
·
图文：智能化助营收大增
·
推行河长制 湖北在行动
·
省安委会组织12个督察组开展安
·
多部门联合开展道路交通安全隐患
2
要闻
2016.12.23 星期五
梁惠玲访问香港澳门
湖北日报讯 （通讯员沈统）12月17日至21日，省委常委、统战部部长梁惠玲率省直有关单位负责人访问香港澳门。
梁惠玲在香港湖北联谊会第八届理事会就职典礼上发表了致词。她赞扬联谊会成立22年来，始终高举爱国主义旗帜，广泛联系和团结爱国爱港爱鄂各界人士，发挥了桥梁纽带作用，为促进香港繁荣稳定和湖北经济社会发展作出了重要贡献。梁惠玲希望新一届理事会坚守爱国爱港的立场，坚决维护宪法和基本法权威，全力支持行政长官和特区政府依法施政，以实际行动维护香港繁荣稳定。发挥桥梁纽带和会员之家作用，动员更多的香港同胞关心、支持和参与湖北建设。
在香港工商界社团座谈会上，香港中华总商会、中华厂商联合会、中华出入口商会、工业总会等社团负责人就扩大湖北对外开放、深化鄂港经贸合作等踊跃发言，提出建议。梁惠玲指出，香港是湖北吸引外资的重要来源地，当前湖北迎来多重战略机遇叠加期，真诚欢迎香港企业家到湖北考察、投资兴业，与湖北分享发展机遇。
在与港澳代表人士座谈时，梁惠玲希望他们充分利用自身优势，为祖国繁荣昌盛、为港澳繁荣稳定、为湖北加快发展贡献力量；希望省政协港澳委员积极履职尽责、参政议政，为深化鄂港鄂澳合作发挥更大作用。