查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·坚定走生态优先绿色发展之路 ·图文：东湖绿道首次全线亮灯 ·超百亿元新能源项目扎堆崇阳 ·踩着创新的脚步起舞 ·烽火携手超微进军高端服务器 ·湖北全力担当长江大保护时代使命 ·我省湿地面积新增7100公顷 ·周先旺当选黄石市委书记 ·丁小强当选咸宁市委书记 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 体育 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 · 坚定走生态优先绿色发展之路 · 图文：东湖绿道首次全线亮灯 · 超百亿元新能源项目扎堆崇阳 · 踩着创新的脚步起舞 · 烽火携手超微进军高端服务器 · 湖北全力担当长江大保护时代使命 · 我省湿地面积新增7100公顷 · 周先旺当选黄石市委书记 · 丁小强当选咸宁市委书记 1 要闻 2016.12.23 星期五 丁小强当选咸宁市委书记 湖北日报讯 （记者江萌）21日，中共咸宁市第五次代表大会闭幕。在随后举行的中共咸宁市第五届委员会第一次全体会议上，丁小强当选为咸宁市委书记，王远鹤、吴晖当选为副书记，当选咸宁市委常委的还有程良胜、王济民、何开文、张方胜、闫英姿（女）、熊征宇、周勇。

中共咸宁市第五届纪律检查委员会第一次全体会议选举程良胜为咸宁市纪委书记，陈涛、黄光明、张文秋为纪委副书记。





