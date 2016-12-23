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要闻
2016.12.23 星期五
我省湿地面积新增7100公顷
湖北日报讯 （记者刘自贤、通讯员赵辉、石道良）根据有关部门最新公布的数据，经过遥感影像判读，2015年末全省湿地面积145.21万公顷，与全国第二次湿地调查成果相比，新增7100公顷，扭转了湿地减少的势头；湿地功能也得到有效恢复，恢复面积达1.5万公顷。现今湿地保护区和湿地公园面积59.6万公顷，占湿地总面积41.2%。
目前，我省已建立国际重要湿地3个，国家级湿地自然保护区5个，省级11个，市县级8个，湿地保护小区27个；国家湿地公园57个，省级湿地公园34个。国际和国家重要湿地数量居中部第一位，国家湿地公园数量居全国第三。
我省正对全省湿地红线层层分解落实。今年发生特大洪涝灾害后，省委、省政府已明确把湿地面积和湿地保护率纳入自然资源负债表编制，作为领导干部离任审计的重要指标。将湖泊内垸（湖汊）进水调蓄的应急措施与退垸还湖的长远谋划紧密结合，开展退田还湖、退垸还湖、退渔还湖，加大湿地保护力度，促进水生态保护、实现绿色发展。