查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·坚定走生态优先绿色发展之路 ·图文：东湖绿道首次全线亮灯 ·超百亿元新能源项目扎堆崇阳 ·踩着创新的脚步起舞 ·烽火携手超微进军高端服务器 ·湖北全力担当长江大保护时代使命 ·我省湿地面积新增7100公顷 ·周先旺当选黄石市委书记 ·丁小强当选咸宁市委书记 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 体育 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 · 坚定走生态优先绿色发展之路 · 图文：东湖绿道首次全线亮灯 · 超百亿元新能源项目扎堆崇阳 · 踩着创新的脚步起舞 · 烽火携手超微进军高端服务器 · 湖北全力担当长江大保护时代使命 · 我省湿地面积新增7100公顷 · 周先旺当选黄石市委书记 · 丁小强当选咸宁市委书记 1 要闻 2016.12.23 星期五 我省湿地面积新增7100公顷 湖北日报讯 （记者刘自贤、通讯员赵辉、石道良）根据有关部门最新公布的数据，经过遥感影像判读，2015年末全省湿地面积145.21万公顷，与全国第二次湿地调查成果相比，新增7100公顷，扭转了湿地减少的势头；湿地功能也得到有效恢复，恢复面积达1.5万公顷。现今湿地保护区和湿地公园面积59.6万公顷，占湿地总面积41.2%。

目前，我省已建立国际重要湿地3个，国家级湿地自然保护区5个，省级11个，市县级8个，湿地保护小区27个；国家湿地公园57个，省级湿地公园34个。国际和国家重要湿地数量居中部第一位，国家湿地公园数量居全国第三。

我省正对全省湿地红线层层分解落实。今年发生特大洪涝灾害后，省委、省政府已明确把湿地面积和湿地保护率纳入自然资源负债表编制，作为领导干部离任审计的重要指标。将湖泊内垸（湖汊）进水调蓄的应急措施与退垸还湖的长远谋划紧密结合，开展退田还湖、退垸还湖、退渔还湖，加大湿地保护力度，促进水生态保护、实现绿色发展。





