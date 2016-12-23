坚定走生态优先绿色发展之路图文：东湖绿道首次全线亮灯超百亿元新能源项目扎堆崇阳踩着创新的脚步起舞烽火携手超微进军高端服务器湖北全力担当长江大保护时代使命我省湿地面积新增7100公顷周先旺当选黄石市委书记丁小强当选咸宁市委书记
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 第1版 要闻
·坚定走生态优先绿色发展之路
·图文：东湖绿道首次全线亮灯
·超百亿元新能源项目扎堆崇阳
·踩着创新的脚步起舞
·烽火携手超微进军高端服务器
·湖北全力担当长江大保护时代使命
·我省湿地面积新增7100公顷
·周先旺当选黄石市委书记
·丁小强当选咸宁市委书记
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.12.23 星期五
我省湿地面积新增7100公顷
    湖北日报讯 （记者刘自贤、通讯员赵辉、石道良）根据有关部门最新公布的数据，经过遥感影像判读，2015年末全省湿地面积145.21万公顷，与全国第二次湿地调查成果相比，新增7100公顷，扭转了湿地减少的势头；湿地功能也得到有效恢复，恢复面积达1.5万公顷。现今湿地保护区和湿地公园面积59.6万公顷，占湿地总面积41.2%。
    目前，我省已建立国际重要湿地3个，国家级湿地自然保护区5个，省级11个，市县级8个，湿地保护小区27个；国家湿地公园57个，省级湿地公园34个。国际和国家重要湿地数量居中部第一位，国家湿地公园数量居全国第三。
    我省正对全省湿地红线层层分解落实。今年发生特大洪涝灾害后，省委、省政府已明确把湿地面积和湿地保护率纳入自然资源负债表编制，作为领导干部离任审计的重要指标。将湖泊内垸（湖汊）进水调蓄的应急措施与退垸还湖的长远谋划紧密结合，开展退田还湖、退垸还湖、退渔还湖，加大湿地保护力度，促进水生态保护、实现绿色发展。


   
　