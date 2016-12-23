查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·坚定走生态优先绿色发展之路 ·图文：东湖绿道首次全线亮灯 ·超百亿元新能源项目扎堆崇阳 ·踩着创新的脚步起舞 ·烽火携手超微进军高端服务器 ·湖北全力担当长江大保护时代使命 ·我省湿地面积新增7100公顷 ·周先旺当选黄石市委书记 ·丁小强当选咸宁市委书记 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 体育 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 · 坚定走生态优先绿色发展之路 · 图文：东湖绿道首次全线亮灯 · 超百亿元新能源项目扎堆崇阳 · 踩着创新的脚步起舞 · 烽火携手超微进军高端服务器 · 湖北全力担当长江大保护时代使命 · 我省湿地面积新增7100公顷 · 周先旺当选黄石市委书记 · 丁小强当选咸宁市委书记 1 要闻 2016.12.23 星期五 启动五大行动树立绿色标杆 湖北全力担当长江大保护时代使命 湖北日报讯 （记者张茜、林建伟）“共抓大保护，不搞大开发”，是习近平总书记今年1月在长江经济带发展座谈会上作出的重要指示。一年来，湖北贯彻落实情况如何？昨日，省政府新闻办举行“推进长江大保护和湖北绿色发展”新闻发布会，向社会公开作答。“今年来，全省坚持把生态文明建设与经济、政治、文化、社会建设同步部署、同步推进。”省委新闻发言人、省委副秘书长赵凌云表示，湖北推进长江大保护和绿色发展已取得初步成效。

全省加强岸线资源管控，组织开展长江大保护行动，已关停一批沿江企业和非法码头。全域全方位加强环保督察，截至12月17日，共办理办结督察组交办件815件，实施行政处罚195次，责令停产整改322家，查封取缔关闭139家，249人被问责。

作为党的十八大以后国家批准的首个生态省建设试点省份，湖北扎实推进生态省建设。目前，省级以上生态示范市、县、乡镇、村和环保模范城市达2266个，省级以上森林城市（镇）、绿色示范乡村2921个。在全国率先开展生态红线划定试点，全省33.4%的国土面积纳入生态保护红线管理。

大力推进供给侧结构性改革，提前两年超额完成钢铁、煤炭去产能任务。大力发展循环经济，推进6大类20个国家循环经济示范试点建设，成为全国示范试点单位最多的省份之一。同时，在大气污染防治、水污染防治以及污水治理方面，全面打响环境质量改善攻坚战。1至10月，全省17个重点城市PM10、PM2.5同比分别下降20%、21%，优良天数增加10%。

下一步，湖北将启动五大方面行动。咬住绿色发展不松口，树立“绿色标杆”，加快建立绿色循环低碳环保产业体系；紧盯生态修复不松气，加快构建长江经济带绿色生态廊道；狠抓环境整治不松手，实施全域化联动联治行动；深化体制改革不松劲，破解“九龙治水”；扣牢责任落实不松懈，切实追责问责。“湖北将坚决把长江这条巨龙的‘龙腰’保护好，努力挺起长江经济带生态‘脊梁’，为把长江建设成国家重要生态廊道、绿色发展横轴作出贡献。”赵凌云说。

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