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·超百亿元新能源项目扎堆崇阳
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要闻
2016.12.23 星期五
超百亿元新能源项目扎堆崇阳
到资额占工业引资近四成
湖北日报讯 （记者江萌、通讯员汪佳）在新能源产业领域默默无闻的崇阳县今年异军突起。该县招商部门昨透露，今年签约引进中广核、国电龙源、中国水电等多家龙头企业投资新能源产业，签约投资额超过百亿元。
这些项目主要包括：协鑫智慧能源（苏州）有限公司拟投资80亿元，建设抽水蓄能、垃圾发电、风电、光伏发电等4个重大项目；中广核新能源投资(深圳)有限公司拟投资36亿元，进军风电及光伏发电项目；国电龙源新能源有限公司拟投资28亿元开发风电；中国水电工程顾问集团拟投资10亿元，进行风电开发。
崇阳地处幕阜山区，风电等新能源资源丰富。今年来，该县新能源项目到资额达31.7亿元，占全县工业项目招商到资额的38.1%，成为最热门的产业。
该县成立新能源开发领导小组，力争明年引进更多优质新能源项目，延长产业链条，壮大产业规模，将该产业打造成崇阳支柱产业，迈向全国新能源产业大县。