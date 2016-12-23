坚定走生态优先绿色发展之路图文：东湖绿道首次全线亮灯超百亿元新能源项目扎堆崇阳踩着创新的脚步起舞烽火携手超微进军高端服务器湖北全力担当长江大保护时代使命我省湿地面积新增7100公顷周先旺当选黄石市委书记丁小强当选咸宁市委书记
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 第1版 要闻
·坚定走生态优先绿色发展之路
·图文：东湖绿道首次全线亮灯
·超百亿元新能源项目扎堆崇阳
·踩着创新的脚步起舞
·烽火携手超微进军高端服务器
·湖北全力担当长江大保护时代使命
·我省湿地面积新增7100公顷
·周先旺当选黄石市委书记
·丁小强当选咸宁市委书记
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1 要闻 2016.12.23 星期五
图文：东湖绿道首次全线亮灯
    湖北日报讯 图为：东湖绿道道路灯光点亮，吸引市民提前尝鲜。

    文/图 记者 王哲 梅涛 倪娜 通讯员 王欣

    昨日17点37分，东湖绿道首次全线亮灯，流光溢彩醉美东湖。
    据了解，东湖绿道全长29.7公里，共1280盏路灯，平均每隔25米一盏路灯。
    武汉供电公司相关负责人介绍，根据东湖绿道临湖的特点，绿道沿线设置了11台新型景观地埋箱式变电站，除照明景观用电，也为沿线沙滩浴场、东湖渔场、东湖驿站等提供电源。
    新式变电站采用配电箱和箱式变电站一体式设计，体积仅为传统箱式变电站的四分之一，箱内自带潜水泵，可浸水正常运行半年。


   
　